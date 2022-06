сегодня



Видео с выступления KINGS OF CHAOS



Группа KINGS OF CHAOS, в составе Sebastian Bach (SKID ROW),John Waite, Lita Ford, Jack Blades (NIGHT RANGER), Gilby Clarke (GUNS N' ROSES),Sean McNabb (DOKKEN, LYNCH MOB) и Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER), отыграли концерте 27 мая на Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis, Indiana:



01. Bitch Is Back (Elton John cover)

02. Cherry Bomb (THE RUNAWAYS cover)

03. Kiss Me Deadly (Lita Ford cover)

04. Don't Tell Me You Love Me (NIGHT RANGER cover)

05. High Enough (DAMN YANKEES cover)

06. Sister Christian (NIGHT RANGER cover)

07. Highway To Hell (AC/DC cover)

08. Head First (THE BABYS cover)

09. Change (John Waite cover)

10. Missing You (John Waite cover)

11. Whole Lotta Love (LED ZEPPELIN cover)

12. Lay It Down (RATT cover)

13. Round And Round (RATT cover)

14. 18 & Life (SKID ROW cover)

15. Youth Gone Wild (SKID ROW cover)

16. Paradise City (GUNS N' ROSES cover)







+0 -0



просмотров: 109