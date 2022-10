сегодня



Новое видео KINGS OF CHAOS (fMatt Sorum, Slash, Dave Kushner, Duff McKagan)



"Judgement Day", новое видео группы KINGS OF CHAOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на AFM Records. KINGS OF CHAOS — звёздный проект Matt'a Sorum'a (Guns N’ Roses, Velvet Revolver). Материал для первого сингла сочинён и записан с участием таких музыкантов, как Slash, Dave Kushner и Duff McKagan.



«Мы с режиссёром Брайаном Коксом (Bring Me The Horizon, Cypress Hill, The Misfits) черпали вдохновение в фильмах "Исчезающая точка" и "Прирожденные убийцы" и воплотили в клипе образ человека, убегающего от своих демонов в поисках искупления, в поисках свет», — говорит Sorum о видео.



Дебютный альбом KINGS OF CHAOS планируется выпустить осенью/зимой 2023 года.



«Я создал Kings of Chaos по той же причине, по которой когда-то начал заниматься музыкой — просто ради удовольствия, — рассказывает Sorum. — И я очень рад сотрудничать с командой AFM. Прорабатывать вместе с ними творческое видение альбома — отличный опыт».



«Matt Sorum — признанная рок-икона. Его ясное представление о проекте и желание заниматься Kings of Chaos произвели на нас большое впечатление, — добавляет Нильс Васко, менеджер лейбла AFM Records. — Kings of Chaos отправляются в путь вместе с рядом именитых рок-музыкантов, присоединившихся к Matt'y, и нам не терпится стать частью этого увлекательного путешествия».







