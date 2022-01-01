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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 18
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Kings of Chaos

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Новое видео KINGS OF CHAOS (fMatt Sorum, Slash, Dave Kushner, Duff McKagan)



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"Judgement Day", новое видео группы KINGS OF CHAOS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома, выходящего на AFM Records. KINGS OF CHAOS — звёздный проект Matt'a Sorum'a (Guns N’ Roses, Velvet Revolver). Материал для первого сингла сочинён и записан с участием таких музыкантов, как Slash, Dave Kushner и Duff McKagan.

«Мы с режиссёром Брайаном Коксом (Bring Me The Horizon, Cypress Hill, The Misfits) черпали вдохновение в фильмах "Исчезающая точка" и "Прирожденные убийцы" и воплотили в клипе образ человека, убегающего от своих демонов в поисках искупления, в поисках свет», — говорит Sorum о видео.

Дебютный альбом KINGS OF CHAOS планируется выпустить осенью/зимой 2023 года.

«Я создал Kings of Chaos по той же причине, по которой когда-то начал заниматься музыкой — просто ради удовольствия, — рассказывает Sorum. — И я очень рад сотрудничать с командой AFM. Прорабатывать вместе с ними творческое видение альбома — отличный опыт».

«Matt Sorum — признанная рок-икона. Его ясное представление о проекте и желание заниматься Kings of Chaos произвели на нас большое впечатление, — добавляет Нильс Васко, менеджер лейбла AFM Records. — Kings of Chaos отправляются в путь вместе с рядом именитых рок-музыкантов, присоединившихся к Matt'y, и нам не терпится стать частью этого увлекательного путешествия».




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