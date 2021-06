Видео с выступления KINGS OF CHAOS

сегодня



KINGS OF CHAOS в лице Robin'a Zander'a (CHEAP TRICK), Dee Snider'a (TWISTED SISTER), Jack'a Blades'a (NIGHT RANGER), Gilby Clarke'a (GUNS N' ROSES), Warren'a DeMartini (RATT), James'a LoMenzo (BLACK LABEL SOCIETY, MEGADETH) и Kenny Aronoff'a (John Mellencamp, Willie Nelson, John Fogerty) отыграли концерт в Mountain Gods Resort and Casino, Mescalero, New Mexico, семнадцатого июня.



Сет-лист:



01. Hello There (CHEAP TRICK)



02. Surrender (CHEAP TRICK)



03. I Want You To Want Me (CHEAP TRICK)



04. Don't Tell Me You Love Me (NIGHT RANGER)



05. High Enough (DAMN YANKEES)



06. Wanted Man (RATT)



07. Highway to Hell (AC/DC)



08. I Wanna Rock (TWISTED SISTER)



09. Knockin' On Heaven's Door (BOB DYLAN)



10. Ain't That A Shame (FATS DOMINO)



11. Dream Police (CHEAP TRICK)



13. Brown Sugar (THE ROLLING STONES)



14. Sister Christian (NIGHT RANGER)



15. You Can Still Rock In America (NIGHT RANGER)



16. Round And Round (RATT)



17. We're Not Gonna Take It (TWISTED SISTER)



18. Won't Get Fooled Again (THE WHO)



19. Rock And Roll (LED ZEPPELIN)



20. Come Together (THE BEATLES)



