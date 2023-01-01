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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 76
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 42
*Новое видео OVERKILL 25
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 23
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
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Kings of Chaos

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Страна
InternationalМеждународный
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COREY TAYLOR, LZZY HALE, GILBY CLARKE, MATT SORUM, BILLY DUFFY выступили как KINGS OF CHAOS



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15 апреля звездный проект KINGS OF CHAOS отыграл концерт в Acura Grand Prix Of Long Beach, выступив в составе Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR),Corey Glover (LIVING COLOUR),Lzzy Hale (HALESTORM) and Rome (SUBLIME) along with guitarists Gilby Clarke (GUNS N' ROSES),Billy Duffy (THE CULT),Vernon Reid (LIVING COLOUR), Brent Woods (Taylor Hawkins), James LoMenzo (MEGADETH) и идейный вдохновитель проекта, Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER).














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