сегодня



COREY TAYLOR, LZZY HALE, GILBY CLARKE, MATT SORUM, BILLY DUFFY выступили как KINGS OF CHAOS



15 апреля звездный проект KINGS OF CHAOS отыграл концерт в Acura Grand Prix Of Long Beach, выступив в составе Corey Taylor (SLIPKNOT, STONE SOUR),Corey Glover (LIVING COLOUR),Lzzy Hale (HALESTORM) and Rome (SUBLIME) along with guitarists Gilby Clarke (GUNS N' ROSES),Billy Duffy (THE CULT),Vernon Reid (LIVING COLOUR), Brent Woods (Taylor Hawkins), James LoMenzo (MEGADETH) и идейный вдохновитель проекта, Matt Sorum (GUNS N' ROSES, VELVET REVOLVER).



























+0 -0



просмотров: 257