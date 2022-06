сегодня



Профессиональное видео полного выступления EXCITER



Профессиональное видео полного выступления EXCITER, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Violence & Force"

"Stand Up And Fight"

"Victims Of Sacrifice"

"Die In The Night"

"Iron Dogs"

"Heavy Metal Maniac"

"Pounding Metal"

Guitar Solo

"Beyond The Gates Of Doom"

"Long Live The Loud"

"Iron Fist" (Motörhead cover)







