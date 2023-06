сегодня



Видео полного выступления EXCITER



Видео полного выступления EXCITER, которое состоялось первого июня в Tyrolen, Sweden, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Stand Up And Fight"

"Heavy Metal Maniac"

"Cry Of The Banshee"

"Iron Dogs"

"Die In The Night"

"Evil Sinner"

"Blackwitch"

"War Is Hell"

"Rising Of The Dead"

"Pounding Metal"

- guitar solo -

"Beyond the Gates of Doom"

"Violence & Force"

"Long Live The Loud"

"Iron Fist" (Motörhead)







