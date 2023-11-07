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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Exciter

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7 ноя 2023 : 		 CRAIG LOCICERO присоединился на сцене к EXCITER

23 окт 2023 : 		 EXCITER обещают новую музыку

12 июн 2023 : 		 Видео полного выступления EXCITER

14 авг 2022 : 		 Гитарист EXCITER: «У нас есть песни в разной степени готовности»

24 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXCITER

15 май 2020 : 		 EXCITER работают над альбомом

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления EXCITER

16 окт 2018 : 		 EXCITER нашли гитариста

21 сен 2018 : 		 EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci

3 июл 2018 : 		 Участники EXCITER рады воссоединению

28 мар 2018 : 		 EXCITER планируют запись

14 окт 2016 : 		 EXCITER планируют что-нибудь выпустить в 2017 году

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления EXCITER

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

20 мар 2015 : 		 EXCITER впервые за 30 лет выступили в США в оригинальном составе

26 ноя 2014 : 		 Оригинальный состав EXCITER выступил в Porto Alegre

21 июн 2014 : 		 Видео с репетиции оригинального состава EXCITER

19 июн 2014 : 		 По словам JOHN'a RICCI, оригинальный состав EXCITER планирует запись альбома

13 апр 2014 : 		 EXCITER собираются в оригинальном составе

6 апр 2014 : 		 EXCITER расстались с басистом

26 фев 2014 : 		 Основатель EXCITER уходит из музыки

18 ноя 2010 : 		 Новая песня EXCITER

12 окт 2010 : 		 Новая песня EXCITER

14 авг 2010 : 		 EXCITER объявили дату релиза новой пластинки

18 апр 2010 : 		 Фронтмен EXCITER о смерти Peter'a Steele'a
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CRAIG LOCICERO присоединился на сцене к EXCITER



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CRAIG LOCICERO присоединился на сцене к EXCITER в рамках выступления третьего ноября в DNA Lounge, San Francisco, California.

FORBIDDEN Guitarist CRAIG LOCICERO Joins EXCITER On Stage In San Francisco; Video




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7 ноя 2023
IJzerklompje
Много где побывал концертником. Гитарист очень добротный. Видимо, есть талант очень быстро учить партии.

просмотров: 311

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