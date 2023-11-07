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Exciter
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CRAIG LOCICERO присоединился на сцене к EXCITER
CRAIG LOCICERO присоединился на сцене к EXCITER в рамках выступления третьего ноября в DNA Lounge, San Francisco, California.
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7 ноя 2023
IJzerklompje
Много где побывал концертником. Гитарист очень добротный. Видимо, есть талант очень быстро учить партии.
просмотров: 311
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).