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Exciter

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23 окт 2023 : 		 EXCITER обещают новую музыку

12 июн 2023 : 		 Видео полного выступления EXCITER

14 авг 2022 : 		 Гитарист EXCITER: «У нас есть песни в разной степени готовности»

24 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXCITER

15 май 2020 : 		 EXCITER работают над альбомом

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления EXCITER

16 окт 2018 : 		 EXCITER нашли гитариста

21 сен 2018 : 		 EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci

3 июл 2018 : 		 Участники EXCITER рады воссоединению

28 мар 2018 : 		 EXCITER планируют запись

14 окт 2016 : 		 EXCITER планируют что-нибудь выпустить в 2017 году

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления EXCITER

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

20 мар 2015 : 		 EXCITER впервые за 30 лет выступили в США в оригинальном составе

26 ноя 2014 : 		 Оригинальный состав EXCITER выступил в Porto Alegre

21 июн 2014 : 		 Видео с репетиции оригинального состава EXCITER

19 июн 2014 : 		 По словам JOHN'a RICCI, оригинальный состав EXCITER планирует запись альбома

13 апр 2014 : 		 EXCITER собираются в оригинальном составе

6 апр 2014 : 		 EXCITER расстались с басистом

26 фев 2014 : 		 Основатель EXCITER уходит из музыки

18 ноя 2010 : 		 Новая песня EXCITER

12 окт 2010 : 		 Новая песня EXCITER

14 авг 2010 : 		 EXCITER объявили дату релиза новой пластинки

18 апр 2010 : 		 Фронтмен EXCITER о смерти Peter'a Steele'a

13 янв 2008 : 		 Новый альбом EXCITER готов
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EXCITER обещают новую музыку



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Барабанщик EXCITER Dan Beehler в интервью 69 Faces Of Rock ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от группы нового материала:

«В конце концов он появится. Да. Это уже другая история. На это ушло много времени. После пяти лет работы с John'ом Ricci мы поняли, что больше не можем с ним записываться. У нас была одна песня после пяти лет. И вот теперь мы потихоньку разбираемся с этой проблемой. В конце концов будет новая музыка».




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