EXCITER обещают новую музыку

Барабанщик EXCITER Dan Beehler в интервью 69 Faces Of Rock ответил на вопрос о том, стоит ли ждать от группы нового материала:
«В конце концов он появится. Да. Это уже другая история. На это ушло много времени. После пяти лет работы с John'ом Ricci мы поняли, что больше не можем с ним записываться. У нас была одна песня после пяти лет. И вот теперь мы потихоньку разбираемся с этой проблемой. В конце концов будет новая музыка».
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