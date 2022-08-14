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Гитарист EXCITER: «У нас есть песни в разной степени готовности»



Daniel Dekay в недавней беседе рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«Я считаю, что до пандемии у нас была хороший темп сочинения и создания демо-записей, а потом началась пандемия. Al [басист Allan Johnson], [барабанщик/вокалист] Dan [Beehler] и я живём в разных провинциях Онтарио и Квебека в Канаде. Был запрет на поездки между провинциями. Олдскульный хэви-металл иногда означает олдскульный менталитет, что означает неполное принятие технологий. Чтобы сочинять музыку и записывать её, нам нужно находиться в одном месте. Пандемия нарушила все планы в работе над музыкой. К тому времени, когда мы смогли снова собраться в одной комнате, уже пора было возвращаться к работе над живыми выступлениями.



Есть несколько песен, которые находятся на разных стадиях завершения. В некоторых уже есть вокал и соло, в некоторых ещё нет соло, в некоторых ещё нет вокала. Есть песни на самых разных стадиях. Кроме того, у Dan'a Beehler'a в голове миллион идей для песен, а у Al'a Johnson'a — ещё один миллион.



Честно говоря, это будет тот случай, когда мы сначала закончим с концертами, которые были запланированы на два года. В августе мы дадим оставшиеся европейские шоу — есть три фестиваля, пара скандинавских концертов и несколько концертов в Великобритании, которые были забронированы целую вечность назад и которые мы должны отыграть. Потом пара американских концертов в октябре, ноябре. После этого мы сможем снова сосредоточиться на сочинительстве. Намерение по-прежнему состоит в том, чтобы выпустить полноформатную пластинку и дать фанатам то, что они хотят. Даже в своём творчестве мне нравится делать EXCITER своими в том стиле, в котором я играю песни John'а [Ricci, бывшего гитариста EXCITER] и в том стиле, в котором я играю песни Brian'а McPhee [бывшего гитариста EXCITER]. Я стараюсь сделать его своим, но в конце концов на новой пластинке я хочу, чтобы мое влияние ощущалось, но при этом чтобы это был настоящий EXCITER для фанатов старой школы, потому что они этого заслуживают, и намерение всё ещё состоит в том, чтобы выпустить полноформатную пластинку. У меня просто нет более точных сроков, сначала мы должны закончить концерты. Потом мы сможем собраться вместе. Мы делаем всё по старинке. Нам нравится быть в одной комнатушке, а иначе у нас ничего не работает!»







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