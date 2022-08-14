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*Гитарист METALLICA: «"Junior Dad" не хуже "Ride The Lightnin... 17
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 14
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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Exciter

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14 авг 2022 : 		 Гитарист EXCITER: «У нас есть песни в разной степени готовности»

24 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXCITER

15 май 2020 : 		 EXCITER работают над альбомом

3 июн 2019 : 		 Видео с выступления EXCITER

16 окт 2018 : 		 EXCITER нашли гитариста

21 сен 2018 : 		 EXCITER вновь расстались с гитаристом John'ом Ricci

3 июл 2018 : 		 Участники EXCITER рады воссоединению

28 мар 2018 : 		 EXCITER планируют запись

14 окт 2016 : 		 EXCITER планируют что-нибудь выпустить в 2017 году

20 мар 2016 : 		 Видео с выступления EXCITER

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

28 апр 2015 : 		 Видео с выступления EXCITER

20 мар 2015 : 		 EXCITER впервые за 30 лет выступили в США в оригинальном составе

26 ноя 2014 : 		 Оригинальный состав EXCITER выступил в Porto Alegre

21 июн 2014 : 		 Видео с репетиции оригинального состава EXCITER

19 июн 2014 : 		 По словам JOHN'a RICCI, оригинальный состав EXCITER планирует запись альбома

13 апр 2014 : 		 EXCITER собираются в оригинальном составе

6 апр 2014 : 		 EXCITER расстались с басистом

26 фев 2014 : 		 Основатель EXCITER уходит из музыки

18 ноя 2010 : 		 Новая песня EXCITER

12 окт 2010 : 		 Новая песня EXCITER

14 авг 2010 : 		 EXCITER объявили дату релиза новой пластинки

18 апр 2010 : 		 Фронтмен EXCITER о смерти Peter'a Steele'a

13 янв 2008 : 		 Новый альбом EXCITER готов

17 дек 2007 : 		 EXCITER приступают к микшированию нового альбома

28 ноя 2007 : 		 EXCITER о новом альбоме
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Гитарист EXCITER: «У нас есть песни в разной степени готовности»



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Daniel Dekay в недавней беседе рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«Я считаю, что до пандемии у нас была хороший темп сочинения и создания демо-записей, а потом началась пандемия. Al [басист Allan Johnson], [барабанщик/вокалист] Dan [Beehler] и я живём в разных провинциях Онтарио и Квебека в Канаде. Был запрет на поездки между провинциями. Олдскульный хэви-металл иногда означает олдскульный менталитет, что означает неполное принятие технологий. Чтобы сочинять музыку и записывать её, нам нужно находиться в одном месте. Пандемия нарушила все планы в работе над музыкой. К тому времени, когда мы смогли снова собраться в одной комнате, уже пора было возвращаться к работе над живыми выступлениями.

Есть несколько песен, которые находятся на разных стадиях завершения. В некоторых уже есть вокал и соло, в некоторых ещё нет соло, в некоторых ещё нет вокала. Есть песни на самых разных стадиях. Кроме того, у Dan'a Beehler'a в голове миллион идей для песен, а у Al'a Johnson'a — ещё один миллион.

Честно говоря, это будет тот случай, когда мы сначала закончим с концертами, которые были запланированы на два года. В августе мы дадим оставшиеся европейские шоу — есть три фестиваля, пара скандинавских концертов и несколько концертов в Великобритании, которые были забронированы целую вечность назад и которые мы должны отыграть. Потом пара американских концертов в октябре, ноябре. После этого мы сможем снова сосредоточиться на сочинительстве. Намерение по-прежнему состоит в том, чтобы выпустить полноформатную пластинку и дать фанатам то, что они хотят. Даже в своём творчестве мне нравится делать EXCITER своими в том стиле, в котором я играю песни John'а [Ricci, бывшего гитариста EXCITER] и в том стиле, в котором я играю песни Brian'а McPhee [бывшего гитариста EXCITER]. Я стараюсь сделать его своим, но в конце концов на новой пластинке я хочу, чтобы мое влияние ощущалось, но при этом чтобы это был настоящий EXCITER для фанатов старой школы, потому что они этого заслуживают, и намерение всё ещё состоит в том, чтобы выпустить полноформатную пластинку. У меня просто нет более точных сроков, сначала мы должны закончить концерты. Потом мы сможем собраться вместе. Мы делаем всё по старинке. Нам нравится быть в одной комнатушке, а иначе у нас ничего не работает!»




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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14 авг 2022
o
olly71
Единственная фишка этой вполне заурядной группы это ведущий вокалист-барабанщик . Из за этого концерты до ужаса скучные. Поэтому времена когда в группе был нормальный вокалист считаю лучшими.
14 авг 2022
Atheist666
olly71, да, среди пауэр-трио много групп разной степени кринжовости: Anvil, Tank, Raven, Venom, Kruger...

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