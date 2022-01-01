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Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
9
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
9
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
PAUL DI’ANNO: «Не было никакой новой волны британского...
7
MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом
7
Новый альбом BLOODBATH выйдет осенью
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TOBIAS SAMMET: «AVANTASIA никакого manowar не подсиживала»
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Новое видео OZZY OSBOURNE
31
Видео с выступления RUNNING WILD
10
Профессиональное видео полного выступления NIGHTWISH
9
THOMAS ZWIJSEN исполняет... METALLICA!
9
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
9
все новости группы
Gory Blister
Италия
Death Metal
http://www.goryblister.com
Myspace:
http://www.myspace.com/goryblister
3 июл 2022
:
Видео с текстом от GORY BLISTER
30 апр 2022
:
GORY BLISTER отыграли первое шоу за два года
30 июн 2021
:
GORY BLISTER нашли барабанщика
19 ноя 2018
:
Новое видео GORY BLISTER
22 июл 2018
:
Новое видео GORY BLISTER
6 июн 2018
:
Новый альбом GORY BLISTER выйдет в сентябре
20 фев 2017
:
Концертное видео GORY BLISTER
24 ноя 2016
:
Гитарист GORY BLISTER исполняет сольную композицию
17 авг 2016
:
Новое видео гитариста GORY BLISTER
18 фев 2016
:
Новая песня гитариста GORY BLISTER
14 дек 2015
:
Гитарист GORY BLISTER выпускает сольный альбом
23 июн 2015
:
Новое видео GORY BLISTER
28 янв 2015
:
Гитарист GORY BLISTER начал работу над сольным альбомом
9 июн 2014
:
Новое видео GORY BLISTER
28 мар 2014
:
GORY BLISTER завершили работу над альбомом
7 фев 2014
:
GORY BLISTER на SLIPTRICK RECORDS
5 сен 2013
:
GORY BLISTER работают над новым материалом
11 фев 2013
:
Концерт GORY BLISTER доступен для скачивания
27 июл 2012
:
Видео с выступления GORY BLISTER
21 мар 2012
:
Новое видео GORY BLISTER
5 мар 2012
:
Трек-лист нового альбома GORY BLISTER
7 фев 2012
:
Обложка нового альбома GORY BLISTER
22 янв 2012
:
GORY BLISTER: подробности о новом альбоме
26 сен 2011
:
Тизер нового альбома GORY BLISTER
24 май 2011
:
KARL SANDERS на новом альбоме GORY BLISTER
3 апр 2011
:
GORY BLISTER начнут запись на следующей неделе
20 окт 2009
:
Басист GORY BLISTER поправляется
9 фев 2009
:
Новая песня от GORY BLISTER
28 янв 2009
:
Подробности о новом альбоме GORY BLISTER
сегодня
Видео с текстом от GORY BLISTER
GORY BLISTER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Unexpected Livings", которая будет включена в новую студийную работу, релиз которой намечен на 2023 год.
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Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
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Сообщений нет