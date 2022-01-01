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Gory Blister

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3 июл 2022 : 		 Видео с текстом от GORY BLISTER

30 апр 2022 : 		 GORY BLISTER отыграли первое шоу за два года

30 июн 2021 : 		 GORY BLISTER нашли барабанщика

19 ноя 2018 : 		 Новое видео GORY BLISTER

22 июл 2018 : 		 Новое видео GORY BLISTER

6 июн 2018 : 		 Новый альбом GORY BLISTER выйдет в сентябре

20 фев 2017 : 		 Концертное видео GORY BLISTER

24 ноя 2016 : 		 Гитарист GORY BLISTER исполняет сольную композицию

17 авг 2016 : 		 Новое видео гитариста GORY BLISTER

18 фев 2016 : 		 Новая песня гитариста GORY BLISTER

14 дек 2015 : 		 Гитарист GORY BLISTER выпускает сольный альбом

23 июн 2015 : 		 Новое видео GORY BLISTER

28 янв 2015 : 		 Гитарист GORY BLISTER начал работу над сольным альбомом

9 июн 2014 : 		 Новое видео GORY BLISTER

28 мар 2014 : 		 GORY BLISTER завершили работу над альбомом

7 фев 2014 : 		 GORY BLISTER на SLIPTRICK RECORDS

5 сен 2013 : 		 GORY BLISTER работают над новым материалом

11 фев 2013 : 		 Концерт GORY BLISTER доступен для скачивания

27 июл 2012 : 		 Видео с выступления GORY BLISTER

21 мар 2012 : 		 Новое видео GORY BLISTER

5 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома GORY BLISTER

7 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома GORY BLISTER

22 янв 2012 : 		 GORY BLISTER: подробности о новом альбоме

26 сен 2011 : 		 Тизер нового альбома GORY BLISTER

24 май 2011 : 		 KARL SANDERS на новом альбоме GORY BLISTER

3 апр 2011 : 		 GORY BLISTER начнут запись на следующей неделе
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Видео с текстом от GORY BLISTER



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GORY BLISTER опубликовали официальное видео с текстом на песню "Unexpected Livings", которая будет включена в новую студийную работу, релиз которой намечен на 2023 год.

GORY BLISTER Release New Single




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