GORY BLISTER нашли барабанщика

GORY BLISTER представили нового барабанщика — Gianluca D'Andria, который заменит ушедшего Joe Laviola. Коллектив уже приступил к работе над новым материалом.
«Уход Joe стал тяжёлым ударом для всех участников группы, и мы были вынуждены прекратить свою музыкальную деятельность не только из-за пандемии, но и по этой важной причине. Мы оказались на перепутье, выбирая, продолжать ли нам заниматься музыкой или остановиться. Мы решили продолжать, потому что музыка — это самое важное в нашей жизни, поэтому вместо того, чтобы успокоиться, мы решили в любом случае двигаться дальше. С первого прослушивания Gianluca продемонстрировал решительность и твёрдость, а в последующие месяцы репетиций он подтвердил свои настрой и желание делать хорошо то, чем мы занимаемся. Это новое начало для GORY BLISTER, и даже в новых песнях будет ощущаться положительное влияние игры Gianluca, нашего нового барабанщика».
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