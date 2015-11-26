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Gory Blister

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30 июн 2021 : 		 GORY BLISTER нашли барабанщика

19 ноя 2018 : 		 Новое видео GORY BLISTER

22 июл 2018 : 		 Новое видео GORY BLISTER

6 июн 2018 : 		 Новый альбом GORY BLISTER выйдет в сентябре

20 фев 2017 : 		 Концертное видео GORY BLISTER

24 ноя 2016 : 		 Гитарист GORY BLISTER исполняет сольную композицию

17 авг 2016 : 		 Новое видео гитариста GORY BLISTER

18 фев 2016 : 		 Новая песня гитариста GORY BLISTER

14 дек 2015 : 		 Гитарист GORY BLISTER выпускает сольный альбом

23 июн 2015 : 		 Новое видео GORY BLISTER

28 янв 2015 : 		 Гитарист GORY BLISTER начал работу над сольным альбомом

9 июн 2014 : 		 Новое видео GORY BLISTER

28 мар 2014 : 		 GORY BLISTER завершили работу над альбомом

7 фев 2014 : 		 GORY BLISTER на SLIPTRICK RECORDS

5 сен 2013 : 		 GORY BLISTER работают над новым материалом

11 фев 2013 : 		 Концерт GORY BLISTER доступен для скачивания

27 июл 2012 : 		 Видео с выступления GORY BLISTER

21 мар 2012 : 		 Новое видео GORY BLISTER

5 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома GORY BLISTER

7 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома GORY BLISTER

22 янв 2012 : 		 GORY BLISTER: подробности о новом альбоме

26 сен 2011 : 		 Тизер нового альбома GORY BLISTER

24 май 2011 : 		 KARL SANDERS на новом альбоме GORY BLISTER

3 апр 2011 : 		 GORY BLISTER начнут запись на следующей неделе

20 окт 2009 : 		 Басист GORY BLISTER поправляется

9 фев 2009 : 		 Новая песня от GORY BLISTER
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GORY BLISTER нашли барабанщика



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GORY BLISTER представили нового барабанщика — Gianluca D'Andria, который заменит ушедшего Joe Laviola. Коллектив уже приступил к работе над новым материалом.

«Уход Joe стал тяжёлым ударом для всех участников группы, и мы были вынуждены прекратить свою музыкальную деятельность не только из-за пандемии, но и по этой важной причине. Мы оказались на перепутье, выбирая, продолжать ли нам заниматься музыкой или остановиться. Мы решили продолжать, потому что музыка — это самое важное в нашей жизни, поэтому вместо того, чтобы успокоиться, мы решили в любом случае двигаться дальше. С первого прослушивания Gianluca продемонстрировал решительность и твёрдость, а в последующие месяцы репетиций он подтвердил свои настрой и желание делать хорошо то, чем мы занимаемся. Это новое начало для GORY BLISTER, и даже в новых песнях будет ощущаться положительное влияние игры Gianluca, нашего нового барабанщика».

GORY BLISTER Announce New Drummer, Begin Work On New Album



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