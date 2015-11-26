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GORY BLISTER нашли барабанщика



GORY BLISTER представили нового барабанщика — Gianluca D'Andria, который заменит ушедшего Joe Laviola. Коллектив уже приступил к работе над новым материалом.



«Уход Joe стал тяжёлым ударом для всех участников группы, и мы были вынуждены прекратить свою музыкальную деятельность не только из-за пандемии, но и по этой важной причине. Мы оказались на перепутье, выбирая, продолжать ли нам заниматься музыкой или остановиться. Мы решили продолжать, потому что музыка — это самое важное в нашей жизни, поэтому вместо того, чтобы успокоиться, мы решили в любом случае двигаться дальше. С первого прослушивания Gianluca продемонстрировал решительность и твёрдость, а в последующие месяцы репетиций он подтвердил свои настрой и желание делать хорошо то, чем мы занимаемся. Это новое начало для GORY BLISTER, и даже в новых песнях будет ощущаться положительное влияние игры Gianluca, нашего нового барабанщика».

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