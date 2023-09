сегодня



Видео с текстом от GORY BLISTER



"Push Out The Venom", официальное видео с текстом от группы GORY BLISTER, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Reborn From Hatred", выпущенного восьмого сентября на Eclipse Records. Продюсером материала были Raff Sangiorgio и Gianluca D'andria, за сведение отвечал Ricardo Borges (Sepultura, Kreator, Carcass), а за мастеринг — Peter Brussee (Steve Vai, Yingwie Malmsteen, Michael Bolton).



Трек-лист:



"From Ashes...

"Push Out The Venom"

"Relentless Fear"

"Profound Sedation"

"Unexpected Livings"

"This Blood Is Forever"

"Reborn From Hatred"

"Greedy Existence"

"Signs From Beyond"

"Generation Ship"

"...To Flames"







+0 -0



просмотров: 79