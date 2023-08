сегодня



Новое видео GORY BLISTER



"Relentless Fear", новое видео группы GORY BLISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Reborn From Hatred", выходящего восьмого сентября на Eclipse Records. Продюсером материала были Raff Sangiorgio и Gianluca D'andria, за сведение отвечал Ricardo Borges (Sepultura, Kreator, Carcass), а за мастеринг — Peter Brussee (Steve Vai, Yingwie Malmsteen, Michael Bolton).



Трек-лист:



"From Ashes...

"Push Out The Venom"

"Relentless Fear"

"Profound Sedation"

"Unexpected Livings"

"This Blood Is Forever"

"Reborn From Hatred"

"Greedy Existence"

"Signs From Beyond"

"Generation Ship"

"...To Flames"







