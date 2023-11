сегодня



Концертное видео GORY BLISTER



"Reborn From Hatred", новое концертное видео группы GORY BLISTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reborn From Hatred:



"From Ashes...

"Push Out The Venom"

"Relentless Fear"

"Profound Sedation"

"Unexpected Livings"

"This Blood Is Forever"

"Reborn From Hatred"

"Greedy Existence"

"Signs From Beyond"

"Generation Ship"

"...To Flames"







+0 -1



просмотров: 120