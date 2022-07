сегодня



Демонстрационное видео от MANTAR



MANTAR опубликовали видео, в котором демонстрируется исполнение композиции "Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)", которая будет включена в новую студийную работу "Pain Is Forever And This Is The End", выходящую 15 июля в следующих вариантах:



• Box Set (ltd. 1000 w/ Gatefold LP, bonus LP, back patch, slipmat, 12" booklet, and poster)

• Digipak

• 180g Black vinyl

• Violet Marbled vinyl

• Light Blue Marbled vinyl (ltd. 500)

• White vinyl (ltd. 500)

• Orange Beige Marbled vinyl (ltd. 200 - Season of Mist excl.)

• Leaf Green Marbled vinyl (ltd. 300 - EMP excl.)

• Twilight Blue Marbled vinyl (ltd. 300 - Nuclear Blast excl.)

• Clear Ochre Brown Marbled vinyl (ltd. 300 - Metal Blade Eu excl.)

• Maroon Red Marbled vinyl (US excl.)



Трек-лист:



"Egoisto"

"Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)"

"Grim Reaping"

"Orbital Pus"

"Piss Ritual"

"Of Frost and Decay"

"Walking Corpse"

"New Age Pagan"

"Horder"

"Odysseus"







