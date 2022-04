сегодня



Новое видео MANTAR



"Hang 'Em Low (So the Rats Can Get 'Em)", новое видео группы MANTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pain Is Forever And This Is The End", выходящего 15 июля на Metal Blade Records в следующих вариантах:



• Box Set (ltd. 1000 w/ Gatefold LP, bonus LP, back patch, slipmat, 12" booklet, and poster)

• Digipak

• 180g Black vinyl

• Violet Marbled vinyl

• Light Blue Marbled vinyl (ltd. 500)

• White vinyl (ltd. 500)

• Orange Beige Marbled vinyl (ltd. 200 - Season of Mist excl.)

• Leaf Green Marbled vinyl (ltd. 300 - EMP excl.)

• Twilight Blue Marbled vinyl (ltd. 300 - Nuclear Blast excl.)

• Clear Ochre Brown Marbled vinyl (ltd. 300 - Metal Blade Eu excl.)

• Maroon Red Marbled vinyl (US excl.)



Трек-лист:



"Egoisto"

"Hang 'Em Low (So the Rats Can Get 'Em)"

"Grim Reaping"

"Orbital Pus"

"Piss Ritual"

"Of Frost and Decay"

"Walking Corpse"

"New Age Pagan"

"Horder"

"Odysseus"







