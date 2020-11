сегодня



Профессиональное видео полного выступления MANTAR



Профессиональное видео полного выступления MANTAR, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2018, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Intro

"Cult Witness"

"Praise The Plague"

"Into The Goden Abyss"

"Spit"

"Age Of Absurd"

"Cross The Cross"

"Pest Crusade"

"Astral Kannibal"

"The Huntsmen"

"Era Borealis" http://mantarband.com/







просмотров: 221