сегодня



Новое видео MANTAR



"Egoisto", новое видео группы MANTAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Pain Is Forever And This Is The End:



"Egoisto"

"Hang 'Em Low (So The Rats Can Get 'Em)"

"Grim Reaping"

"Orbital Pus"

"Piss Ritual"

"Of Frost and Decay"

"Walking Corpse"

"New Age Pagan"

"Horder"

"Odysseus"







+0 -0



просмотров: 75