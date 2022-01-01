×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
19
Новое видео SCORPIONS
16
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
14
Новое видео RAMMSTEIN
11
Новое видео DEEP PURPLE
10
Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER
9
Новая песня MESHUGGAH
8
BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле...
8
OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за выс...
7
NIGHTWISH начали работу над альбомом
7
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
19
Новое видео SCORPIONS
16
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
14
Новое видео RAMMSTEIN
11
Новое видео DEEP PURPLE
10
все новости группы
Mantar
Германия
Sludge Metal
http://mantarband.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/MantarBand
10 мар 2022
:
MANTAR на Metal Blade Records
19 авг 2021
:
MANTAR завершили работу над альбомом
11 ноя 2020
:
Профессиональное видео полного выступления MANTAR
10 июн 2020
:
Кавер-версия SONIC YOUTH от MANTAR
22 авг 2018
:
Новая песня MANTAR
10 авг 2018
:
Семплы нового альбома MANTAR
29 июл 2018
:
Новое видео MANTAR
18 июл 2018
:
Отрывок новой песни MANTAR
17 июл 2018
:
Профессиональное видео с выступления MANTAR на Wacken Open Air 2015
1 июл 2018
:
Новое видео MANTAR
19 апр 2016
:
Новое видео MANTAR
1 апр 2016
:
Новое видео MANTAR
25 мар 2016
:
Семплы новых песен MANTAR
18 мар 2016
:
Новая песня MANTAR
28 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома MANTAR
21 янв 2016
:
Новый альбом MANTAR выйдет в апреле
2 дек 2015
:
MANTAR на Nuclear Blast
13 фев 2014
:
Новое видео MANTAR
9 фев 2014
:
Новый альбом MANTAR доступен для прослушивания
30 янв 2014
:
Новая песня MANTAR
19 ноя 2013
:
Новая песня MANTAR
10 мар 2022
MANTAR на Metal Blade Records
MANTAR заключили соглашение с лейблом Metal Blade Records, на котором летом состоится релиз нового альбома.
+0
-1
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 157
1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).