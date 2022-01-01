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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео RAMMSTEIN 11
*Новое видео DEEP PURPLE 10
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Mantar

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10 мар 2022 : 		 MANTAR на Metal Blade Records

19 авг 2021 : 		 MANTAR завершили работу над альбомом

11 ноя 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления MANTAR

10 июн 2020 : 		 Кавер-версия SONIC YOUTH от MANTAR

22 авг 2018 : 		 Новая песня MANTAR

10 авг 2018 : 		 Семплы нового альбома MANTAR

29 июл 2018 : 		 Новое видео MANTAR

18 июл 2018 : 		 Отрывок новой песни MANTAR

17 июл 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления MANTAR на Wacken Open Air 2015

1 июл 2018 : 		 Новое видео MANTAR

19 апр 2016 : 		 Новое видео MANTAR

1 апр 2016 : 		 Новое видео MANTAR

25 мар 2016 : 		 Семплы новых песен MANTAR

18 мар 2016 : 		 Новая песня MANTAR

28 янв 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MANTAR

21 янв 2016 : 		 Новый альбом MANTAR выйдет в апреле

2 дек 2015 : 		 MANTAR на Nuclear Blast

13 фев 2014 : 		 Новое видео MANTAR

9 фев 2014 : 		 Новый альбом MANTAR доступен для прослушивания

30 янв 2014 : 		 Новая песня MANTAR

19 ноя 2013 : 		 Новая песня MANTAR
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|||| 10 мар 2022

MANTAR на Metal Blade Records



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MANTAR заключили соглашение с лейблом Metal Blade Records, на котором летом состоится релиз нового альбома.

MANTAR Signs Worldwide Deal With Metal Blade Records




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