14 июл 2022 : DAVID ELLEFSON в DIETH



"In The Hall Of The Hanging Serpents", новое видео группы DIETH, в состав которой входит барон Силенда (ex-MEGADETH), Guilherme Miranda (formerly of ENTOMBED A.D.) и Michał Łysejko (ex-DECAPITATED) доступно для просмотра ниже.



Guilherme: «В последнее время так много всего происходит (в жизни), что хочется выразить себя соответствующим образом. Создать что-то новое, начать с чистого листа. Лично для меня вернуться к музыке было вопросом жизни или смерти. Сделать что-то действительно значимое и наконец-то справиться с гневом и горем. Иногда нужно умереть внутри, чтобы возродиться. Именно это и представляет DIETH — новую звуковую движущую силу, которая оставила прошлое позади».



Г-н Барон: «Каждый из нас троих был известен в своих группах и своей карьере, но в какой-то момент мы должны были закрыть дверь для этих подвигов, чтобы позволить зародиться чему-то новому, и сейчас мы обрели это в DIETH. На самом деле, само название группы говорит о том, что нужно умереть для своего прошлого, чтобы что-то новое могло появиться и создать новую главу жизни. И эта связь объединяет нас троих».



Łysejko: «Для меня DIETH — это пробуждение от творческой летаргии с полным ощущением того, что время пришло. Легкость, с которой музыка DIETH льется из нас, объединяя наши источники вдохновения и опыт в единое целое, является тому доказательством. Тот факт, что группа была образована в Три-Сити, откуда я родом, имеет для меня символическое значение».











