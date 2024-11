7 ноя 2024



Новая песня DIETH



"Animal Me", новая песня группы DIETH, в состав которой входит барон Силенда (ex-MEGADETH), Guilherme Miranda (formerly of ENTOMBED A.D.) и Michał Łysejko (ex-DECAPITATED), доступна для прослушивания ниже.







