сегодня



David Ellefson спел в DIETH



"Walk With Me Forever", новое видео группы DIETH, в состав которой входит барон Силенда (ex-MEGADETH), Guilherme Miranda (formerly of ENTOMBED A.D.) и Michał Łysejko (ex-DECAPITATED), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома To Hell And Back, выход которого намечен на второе июня.



Трек-лист:



01. To Hell And Back

02. Don't Get Mad ... Get Even!

03. Wicked Disdain

04. Free Us All

05. Heavy Is The Crown

06. Walk With Me Forever

07. Dead Inside

08. The Mark Of Cain

09. In The Hall Of The Hanging Serpents

10. Severance







+3 -0



( 9 ) просмотров: 687