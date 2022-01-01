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22 сен 2022 : 		 DIETH на Napalm Records

14 июл 2022 : 		 DAVID ELLEFSON в DIETH
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|||| сегодня

DIETH на Napalm Records



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Группа DIETH, в состав которой входит барон Силенда (ex-MEGADETH), Guilherme Miranda (formerly of ENTOMBED A.D.) и Michał Łysejko (ex-DECAPITATED), заключила соглашение с Napalm Records:

«Мы рады сообщить, что подписали контракт на запись нескольких альбомов на Napalm Records, которые выпустят наш дебютный альбом в 2023 году. Их подход к музыке и преданность металлу сделали Napalm идеальным, наиболее подходящим местом для нас и нашей музыки. И последнее, но не менее важное, мы хотели бы поблагодарить каждого из вас, кто оказывает нам такую масштабную поддержку. Более подробная информация и детали об альбоме будут представлены в ближайшее время. Оставайтесь на связи!»

DIETH Feat. DAVID ELLEFSON, GUILHERME MIRANDA And MICHAЕЃ ЕЃYSEJKO Signs Worldwide Contract With Napalm Records




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