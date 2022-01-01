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DIETH на Napalm Records



Группа DIETH, в состав которой входит барон Силенда (ex-MEGADETH), Guilherme Miranda (formerly of ENTOMBED A.D.) и Michał Łysejko (ex-DECAPITATED), заключила соглашение с Napalm Records:



«Мы рады сообщить, что подписали контракт на запись нескольких альбомов на Napalm Records, которые выпустят наш дебютный альбом в 2023 году. Их подход к музыке и преданность металлу сделали Napalm идеальным, наиболее подходящим местом для нас и нашей музыки. И последнее, но не менее важное, мы хотели бы поблагодарить каждого из вас, кто оказывает нам такую масштабную поддержку. Более подробная информация и детали об альбоме будут представлены в ближайшее время. Оставайтесь на связи!»







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