сегодня



Новое видео DIETH



Don't Get Mad ... Get Even! , новое видео группы DIETH, в состав которой входит барон Силенда (ex-MEGADETH), Guilherme Miranda (formerly of ENTOMBED A.D.) и Michał Łysejko (ex-DECAPITATED), доступно ниже. Этот трек взят из дебютного альбома To Hell And Back, выход которого намечен на второе июня. https://diethofficial.com/







