ORPHANED LAND на виниле



ORPHANED LAND сообщили о том, что 23 сентября Century Media Records выпустят виниловую версию альбома 2013 года "All Is One", которая будет снабжена буклетом соответствующего формата с заметками от Kobi Farhi. Варианты изданий:



- Gatefold Black 2LP & LP-Booklet – Unlimited

- Gatefold Ultra-clear 2LP & LP-Booklet– 500x copies via CM Webshop / CM Distro Europe

- Gatefold Transparent sun red 2LP & LP-Booklet– 300x copies via official band shop







