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Orphaned Land

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Перезаписанный трек от ORPHANED LAND



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ORPHANED LAND опубликовали следующее сообщение:

«В рамках празднования 30-летия дебютного альбома Orphaned Land «Sahara» мы решили перезаписать самую первую песню группы — необыкновенную, единственную в своем роде и единственную песню о любви, которую группа когда-либо создавала: The Beloved's Cry.

В дополнение к празднованию юбилея альбома два глубоких события вдохновили нас на запись двух новых и уникальных версий этой вечной песни.

Ханукальное шоу, которое последовало 7 октября, было для нас эмоционально перегруженным. Группа даже писала в социальных сетях, спрашивая, стоит ли вообще выступать. Получив поддержку, мы отыграли два концерта, наполненных надеждой. Во время этих концертов дети из зала зажгли свечи на сцене, что довело всех — и зрителей, и группу - до слез. Вместе мы зажгли и посвятили ханукальную свечу Йотаму Хаиму, который в тот момент был еще жив, но находился в плену в Газе. Атмосфера была светлой, а толпа наполнилась надеждой и силой. К сожалению, эта надежда длилась всего одну ночь, поскольку уже на следующее утро мы узнали, что Йотам трагически погиб при попытке бежать из плена.

В августе я отправился в Берлин от имени группы, чтобы посетить церемонию вручения наград Metal Hammer Awards, крупнейшей в Европе церемонии вручения наград журнала о металле. К нашей радости и удивлению, Orphaned Land получили престижную награду «Attitude» за нашу работу по преодолению разногласий и укреплению единства на протяжении многих лет. Когда я принимал награду, на мне была футболка Bring Them Home, которую мне удалось достать в Берлине. Выступая на сцене, я призвал к прекращению войны и немедленному возвращению всех заложников. Этот вечер наполнил меня гордостью и счастьем - чувства были недолгими. Уже на следующее утро мы получили ужасающее известие о хладнокровном убийстве шести заложников, включая Иден Йерушалми, похищенную с музыкального фестиваля Nova. После 11 месяцев пребывания в плену она была найдена мертвой, весом всего 36 килограммов, в условиях невообразимых лишений.

Эти дни — время безграничной тьмы. Наша группа, которую зрители часто воспринимали как маяк света, стала не более чем мерцающим огоньком на спичечной головке.

И все же, несмотря на все это, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать идти по этому пути — сиять тем светом, который еще остался, и звонить во все колокола, которые еще могут звонить.

Мы записали две новые версии песни The Beloved's Cry, выпущенные в память о наших любимых Эден Йерушалми и Йотаме Хаиме.

Плач возлюбленного в память об Эден
Плач возлюбленного для Йотама»






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10 янв 2025
M
Mad Katz
Кто хоть чота мог давно свалили в штаты, чоуж.

просмотров: 177

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