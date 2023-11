сегодня



Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND



"The Cave", фрагмент нового концертного релиза ORPHANED LAND, доступен ниже. Он будет включён в выходящий первого декабря релиз “A Heaven You May Create (live)”.







