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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 33
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
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Orphaned Land

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3 ноя 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND

30 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND

25 июл 2022 : 		 ORPHANED LAND на виниле

27 окт 2021 : 		 Бокс-сет от ORPHANED LAND

21 авг 2018 : 		 Вокалист ORPHANED LAND: «Создание альбома — это кошмар»

14 мар 2018 : 		 Документальный фильм об ORPHANED LAND

26 янв 2018 : 		 Новая песня ORPHANED LAND

10 янв 2018 : 		 Видео с текстом от ORPHANED LAND

5 янв 2018 : 		 Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться».

9 дек 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND

30 ноя 2017 : 		 ORPHANED LAND опубликовали новый тизер

24 ноя 2017 : 		 Тизер к новому альбому ORPHANED LAND

27 окт 2017 : 		 Детали нового альбома ORPHANED LAND

12 сен 2017 : 		 Видео с выступления ORPHANED LAND

7 июл 2017 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND выйдет зимой

16 май 2017 : 		 Концертное видео ORPHANED LAND

16 окт 2016 : 		 ORPHANED LAND переиздают два альбома

7 июл 2016 : 		 Фрагмент нового трека от музыкантов ORPHANED LAND и AMASEFFER

7 июн 2016 : 		 Музыканты ORPHANED LAND и AMASEFFER выпустят концептуальную запись об Аврааме

12 май 2015 : 		 ORPHANED LAND планируют выпустить новый материал в 2016 году

18 мар 2015 : 		 Редкие треки ORPHANED LAND выйдут на виниле

8 янв 2015 : 		 ORPHANED LAND вспомнили ушедший 2014 год

9 авг 2014 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND продолжат свою деятельность

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND покинул гитарист

15 июл 2013 : 		 Новое видео ORPHANED LAND
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Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND



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"The Cave", фрагмент нового концертного релиза ORPHANED LAND, доступен ниже. Он будет включён в выходящий первого декабря релиз “A Heaven You May Create (live)”.




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3 ноя 2023
G
George Ramm
Какие молодцы :) Отличное исполнение отличной песни! Долгих лет им.
3 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
George Ramm, а мне что-то не заходят альбомы после Orwarrior, а все до него включительно очень люблю, всегда слушаю их, оказываясь в какой-нибудь восточной стране.
3 ноя 2023
M
Mad Katz
Удивительное дело, с евробэкграундом народу немало, но митал ни Африка, ни Азия играть не могут хоть убей.
  Dislike!2
3 ноя 2023
olly71
Mad Katz, да ну на хер.... может просто кто то искать не умеет ? ANGBAND из ИРАНА ANURYZM из АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ ARCANA XXII из НАМИБИЯ AGRO из ЮАР ALTHARYA из Израиль ALMORA и ACEDIA из Турции . Эти группы пишут довольно интересную музыку в разных жанрах. А ANALGESIA ( “ NIGHTWISH “ ИЗ МОРОККО ) и Тунисский MYRATH так вообще шедевральны. И это я промолчу про огромное колличество хороших групп из Японии.
3 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Mad Katz, 90% металла Европы - говнопавер, от лицезрения которого хочется провалится в ад от ебучего испанского стыда, я бы только приветствовал, чтобы число групп из Европы было понижено до числа таковых в Антарктиде.
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