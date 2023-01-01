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Вокалист ORPHANED LAND: «Люди следуют за политиками, как шуты»



Kobi Farhi в интервью Metal Global подчеркнул необходимость образования как средства изменения образа мышления, чтобы покончить с экстремизмом, тем более, что ненависть и фанатизм сейчас сильнее, чем когда-либо во многих частях мира:



«Я размышлял об этом всю свою жизнь, потому что это то, о чем я думаю, когда пишу, когда создаю, когда хочу передать какое-то послание. И я всегда приходил к выводу, что есть способ изменить ситуацию. Есть способ изменить мир, и есть способ изменить образ мышления людей или подход к политикам, средствам массовой информации или чему-либо еще, за которыми они следуют, как шуты. И это можно сделать только через систему образования, потому что в детстве мы как пластилин. Вы можете придать нам форму. Как будто вы воспитываете своих детей, как будто ваши отец и мать воспитывают вас или меня, и мы формируемся... Конечно, нас также вдохновляет окружающая среда, наши друзья, но основное ядро образования - это наш дом и школа, чему учат в школе? То есть, если я спрошу вас, сколько знаний вы взяли с собой из всех этих лет в школе? Вы изучали математику, литературу, умели читать и писать, но почему в детстве нас не учат человеческому поведению? Я имею в виду, они учат нас тригонометрии. Зачем нам тригонометрия? Я к тому, что не хочу показаться неуважительным к тригонометрии, но почему она нам нужна, а человеческое поведение — нет? Как вести себя, как разрешать конфликты, как разговаривать друг с другом, как вести диалог, как слушать. Одна из главных проблем в том, что люди не слушают. Эти вопросы не входят в систему образования, как будто слушать чьи-то аргументы — это слабость или что-то в этом роде. Я не понимаю.



В своих прошлых интервью я говорил, что всё дело в образовании. Я говорил людям: представьте, что, например, мы образованы. В наших умах и головах не укладывается, что у нас должны быть, скажем, сексуальные отношение с братьями и сестрами или родителями. Это как табу. В нашем уме это извращение. Почему убийство других людей или насилие по отношению к другим людям - это не извращение для нас? Это так плохо — убить кого-то. Это целый мир. Это целая вселенная. И я полагаю, что это происходит потому, что обычно дети мужского пола играют... Это начинается с игрушечных пистолетов. Они играют с оружием. В видеоиграх они убивают всех подряд, а потом переходят на следующий уровень. Так что такое воспитание нормализует факт войны и оружия в вашем сознании. Оно делает их нормальными. Если бы вы играли в эти — не знаю — извращенные игры, занимаясь сексом со своими братьями и сестрами, это было бы нормально, возможно, в каком-то извращенном, испорченном сознании, но это вопрос воспитания и того, что нам кладут в рот. И пока это не изменится, мы обречены вечно оставаться в этом замкнутом круге».







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