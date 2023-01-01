Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
*Лидер MEGADETH о дороговизне туров: «Больше невозможно попас... 19
*TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо» 18
*DEE SNIDER о главе Spotify: «Его нужно вывести на улицу и пр... 18
*Вокалист SEPULTURA: «Как только перестал брать в рот крепкое... 17
*Умер отец барабанщика METALLICA 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист KK's PRIEST: «К. К. против встреч с фанатами» 87
*TIMO TOLKKI хочет убрать свою музыку со стримингов 61
*Фигурки PANTERA выйдут весной 30
*Новое видео DORO 24
*TOMAS HAAKE о музыкантах, которым нравится MESHUGGAH 23
[= ||| все новости группы



*

Orphaned Land

*



28 дек 2023 : 		 Вокалист ORPHANED LAND: «Люди следуют за политиками, как шуты»

1 дек 2023 : 		 Концертное видео ORPHANED LAND

3 ноя 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND

30 сен 2023 : 		 Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND

25 июл 2022 : 		 ORPHANED LAND на виниле

27 окт 2021 : 		 Бокс-сет от ORPHANED LAND

21 авг 2018 : 		 Вокалист ORPHANED LAND: «Создание альбома — это кошмар»

14 мар 2018 : 		 Документальный фильм об ORPHANED LAND

26 янв 2018 : 		 Новая песня ORPHANED LAND

10 янв 2018 : 		 Видео с текстом от ORPHANED LAND

5 янв 2018 : 		 Фронтмен ORPHANED LAND KOBI FARHI: «Мы вечно виним религию или политиков, но на самом деле, именно люди не хотят меняться».

9 дек 2017 : 		 Вокалист BLIND GUARDIAN в новом видео ORPHANED LAND

30 ноя 2017 : 		 ORPHANED LAND опубликовали новый тизер

24 ноя 2017 : 		 Тизер к новому альбому ORPHANED LAND

27 окт 2017 : 		 Детали нового альбома ORPHANED LAND

12 сен 2017 : 		 Видео с выступления ORPHANED LAND

7 июл 2017 : 		 Новый альбом ORPHANED LAND выйдет зимой

16 май 2017 : 		 Концертное видео ORPHANED LAND

16 окт 2016 : 		 ORPHANED LAND переиздают два альбома

7 июл 2016 : 		 Фрагмент нового трека от музыкантов ORPHANED LAND и AMASEFFER

7 июн 2016 : 		 Музыканты ORPHANED LAND и AMASEFFER выпустят концептуальную запись об Аврааме

12 май 2015 : 		 ORPHANED LAND планируют выпустить новый материал в 2016 году

18 мар 2015 : 		 Редкие треки ORPHANED LAND выйдут на виниле

8 янв 2015 : 		 ORPHANED LAND вспомнили ушедший 2014 год

9 авг 2014 : 		 Новое видео ORPHANED LAND

10 янв 2014 : 		 ORPHANED LAND продолжат свою деятельность
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ORPHANED LAND: «Люди следуют за политиками, как шуты»



zoom
Kobi Farhi в интервью Metal Global подчеркнул необходимость образования как средства изменения образа мышления, чтобы покончить с экстремизмом, тем более, что ненависть и фанатизм сейчас сильнее, чем когда-либо во многих частях мира:

«Я размышлял об этом всю свою жизнь, потому что это то, о чем я думаю, когда пишу, когда создаю, когда хочу передать какое-то послание. И я всегда приходил к выводу, что есть способ изменить ситуацию. Есть способ изменить мир, и есть способ изменить образ мышления людей или подход к политикам, средствам массовой информации или чему-либо еще, за которыми они следуют, как шуты. И это можно сделать только через систему образования, потому что в детстве мы как пластилин. Вы можете придать нам форму. Как будто вы воспитываете своих детей, как будто ваши отец и мать воспитывают вас или меня, и мы формируемся... Конечно, нас также вдохновляет окружающая среда, наши друзья, но основное ядро образования - это наш дом и школа, чему учат в школе? То есть, если я спрошу вас, сколько знаний вы взяли с собой из всех этих лет в школе? Вы изучали математику, литературу, умели читать и писать, но почему в детстве нас не учат человеческому поведению? Я имею в виду, они учат нас тригонометрии. Зачем нам тригонометрия? Я к тому, что не хочу показаться неуважительным к тригонометрии, но почему она нам нужна, а человеческое поведение — нет? Как вести себя, как разрешать конфликты, как разговаривать друг с другом, как вести диалог, как слушать. Одна из главных проблем в том, что люди не слушают. Эти вопросы не входят в систему образования, как будто слушать чьи-то аргументы — это слабость или что-то в этом роде. Я не понимаю.

В своих прошлых интервью я говорил, что всё дело в образовании. Я говорил людям: представьте, что, например, мы образованы. В наших умах и головах не укладывается, что у нас должны быть, скажем, сексуальные отношение с братьями и сестрами или родителями. Это как табу. В нашем уме это извращение. Почему убийство других людей или насилие по отношению к другим людям - это не извращение для нас? Это так плохо — убить кого-то. Это целый мир. Это целая вселенная. И я полагаю, что это происходит потому, что обычно дети мужского пола играют... Это начинается с игрушечных пистолетов. Они играют с оружием. В видеоиграх они убивают всех подряд, а потом переходят на следующий уровень. Так что такое воспитание нормализует факт войны и оружия в вашем сознании. Оно делает их нормальными. Если бы вы играли в эти — не знаю — извращенные игры, занимаясь сексом со своими братьями и сестрами, это было бы нормально, возможно, в каком-то извращенном, испорченном сознании, но это вопрос воспитания и того, что нам кладут в рот. И пока это не изменится, мы обречены вечно оставаться в этом замкнутом круге».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 73

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом