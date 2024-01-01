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*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
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Orphaned Land

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|||| 23 дек 2024

Гитарист ORPHANED LAND: «В Израиле никогда не скучно!»



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Участники ORPHANED LAND дали интервью программе "Metal Zone". В частности на вопрос о том, думает ли группа о новом материале, Kobi Farhi ответил:

«Это всегда занимает у нас много времени. Мы должны думать о COVID, и мы должны думать о войне. У нас почти нет времени, чтобы посидеть с самим собой в спокойной обстановке и разобраться. Но определенно план на 2025 год - сесть и сосредоточиться только на новом альбоме. И я верю, что у нас будет что-то к 2026 году, но, конечно, нужно будет посмотреть. Но план таков: после этого [осеннего европейского тура 2024 года] сосредоточиться только на альбоме».

Отвечая на вопрос о влияниях на ORPHANED LAND при создании новой музыки, гитарист Chen Balbus сказал:

«Мы все черпаем влияние из чего-то разного, но я бы сказал, что главная идея - это то, что мы родом из этих мест. А в Израиле никогда не бывает скучно. Там всегда происходит что-то интересное. Так что помимо того, что мы слушаем дома, все это переплетается, и мы просто всегда сочетаем наши влияния с тем, откуда они берутся. Это может быть что-то ближневосточное, греческое, американское, мы принимаем все это во внимание, и когда практически все готово, мы можем это записать. Лично я могу услышать любую мелодию и превратить ее в металл в своей голове. И я бы сказал, что в основном я черпаю свое влияние не в металле».

Kobi добавил: «В дополнение к сказанному Chen'ом: Как человек, отвечающий, скажем так, за посыл группы, ее концепцию, тексты и прочее. Я всегда наблюдаю за ситуацией в Израиле и на Ближнем Востоке. Это всегда было моим, скажем так, стимулом для творчества, для записи.

Главной моей мечтой было добиться успеха и создать мир с помощью нашей музыки, потому что, живя в Израиле, я всегда мечтал о том, что однажды мы сможем найти способ жить вместе и в мире. Именно это всегда побуждало меня творить и писать. Вы можете обратиться ко многим событиям, которые мы происходили с группой, даже не связанным с музыкой и текстами. Например, можно взять тот факт, что я был, наверное, одним из первых музыкантов, определенно в Израиле, а может быть, и в мире, который надел на себя арабскую палестинскую кефию в 1996 году на фотографиях нашего альбома «El Norra Alila». Я сделал это не для того, чтобы поддержать палестинцев или израильтян; я сделал это для того, чтобы стать ближе. Я ценю вас и вашу культуру. Я хочу быть вашим другом». Потому что я верю, что единственный путь к миру — это стать друзьями. Я не думаю, что мир - это соглашение, деньги. Конечно, можно заключить мир и так. Но я считаю, что для того, чтобы жить вместе, мы должны научиться дружить. И это то, что я пытался сделать всю свою жизнь. Ношение кефии, написание текстов, разговор на арабском — все, что я делал с ORPHANED LAND, всегда исходило из этой перспективы. И это отразилось на альбомах, на обложках, на фотографиях, на музыке, конечно, и на всем остальном».




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