Новое видео THE NEW ROSES



"The Usual Suspects", новое видео группы THE NEW ROSES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Sweet Poison, выходящего 21 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Black Vinyl

- 1 LP Gatefold Marbled Red Black (limited to 300 copies)

- CD Digipak + Wristband

- CD Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



"My Kinda Crazy"

"Playing With Fire"

"All I Ever Needed"

"The Usual Suspects"

"Warpaint"

"Dead Of Night"

"True Love"

"1st Time For Everything"

"Sweet Gloria"

"The Lion In You"

"Veins Of This Town"







