сегодня



THE NEW ROSES продлили контракт с Napalm Records



«Выпустив уже 4 альбома вместе, мы рады продлению нашего сотрудничества с Napalm Records и рады иметь такого опытного и надежного партнера на нашей стороне, сейчас и в будущем. Особенно в период многочисленных изменений в музыкальном бизнесе для нас важно работать с лейблом, имеющим глобальную сеть и обладающим необходимыми навыками, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка и техническим инновациям и использовать их в своих интересах. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства и дальнейших совместных успехов»







просмотров: 133