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Новости
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 77
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*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 77
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 43
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Новое видео OVERKILL 26
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
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The New Roses

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22 апр 2023 : 		 THE NEW ROSES продлили контракт с Napalm Records

18 окт 2022 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

21 сен 2022 : 		 Видео с текстом от THE NEW ROSES

10 авг 2022 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

28 фев 2020 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

9 окт 2019 : 		 Концертное видео THE NEW ROSES

3 авг 2019 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

12 июл 2019 : 		 Новая песня THE NEW ROSES

20 июн 2019 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

18 июн 2019 : 		 Новый сингл THE NEW ROSES

22 май 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления THE NEW ROSES

10 апр 2018 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

20 авг 2017 : 		 Новая песня THE NEW ROSES

28 июл 2017 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

17 июн 2017 : 		 Трек-лист нового альбома THE NEW ROSES

11 июн 2017 : 		 Новый альбом THE NEW ROSES выйдет летом

18 мар 2016 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

23 фев 2016 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

5 фев 2016 : 		 Фрагменты новых песен THE NEW ROSES

29 янв 2016 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

8 дек 2015 : 		 Новый альбом THE NEW ROSES выйдет в феврале

20 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от THE NEW ROSES

27 фев 2015 : 		 THE NEW ROSES на Napalm Records

11 фев 2014 : 		 Новое видео THE NEW ROSES

26 сен 2013 : 		 Новое видео THE NEW ROSES
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|||| сегодня

THE NEW ROSES продлили контракт с Napalm Records



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THE NEW ROSES продлили контракт с Napalm Records:

«Выпустив уже 4 альбома вместе, мы рады продлению нашего сотрудничества с Napalm Records и рады иметь такого опытного и надежного партнера на нашей стороне, сейчас и в будущем. Особенно в период многочисленных изменений в музыкальном бизнесе для нас важно работать с лейблом, имеющим глобальную сеть и обладающим необходимыми навыками, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка и техническим инновациям и использовать их в своих интересах. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего партнерства и дальнейших совместных успехов»

THE NEW ROSES Extend Contract with Napalm Records, Announce The Return Of Guitarist NORMAN BITES




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