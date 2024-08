Видео с текстом от THE NEW ROSES

сегодня



THE NEW ROSES опубликовали официальное видео с текстом на песню "Attracted To Danger". которая взята из нового альбома "Attracted To Danger", релиз которого намечен на четвертое октября на Napalm Records:



"When You Fall In Love"

"Natural Born Vagabonds"

"Attracted To Danger"

"Four Wheels"

"Bring The Thunder"

"This Heart"

"Hold Me Up feat. Gill Montgomery"

"Spirit Of A Rebel"

"Rockin' In The Free World"

"Whiskey In The Backseat"







