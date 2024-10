сегодня



Новое видео THE NEW ROSES



Hold Me Up (Feat. Gill Montgomery), новое видео группы THE NEW ROSES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Attracted To Danger, выходящего в пятницу на Napalm Records:



"When You Fall In Love"

"Natural Born Vagabonds"

"Attracted To Danger"

"Four Wheels"

"Bring The Thunder"

"This Heart"

"Hold Me Up feat. Gill Montgomery"

"Spirit Of A Rebel"

"Rockin' In The Free World"

"Whiskey In The Backseat"











