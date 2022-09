21 сен 2022



Видео с текстом от THE NEW ROSES



“1st Time For Everything”, официальное видео с текстом от группы THE NEW ROSES, доступно ниже. Эта песня взята из альбома Sweet Poison, выходящего 21 октября на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1 LP Gatefold Black Vinyl

- 1 LP Gatefold Marbled Red Black (limited to 300 copies)

- CD Digipak + Wristband

- CD Digipak

- Digital Album



Трек-лист:



"My Kinda Crazy"

"Playing With Fire"

"All I Ever Needed"

"The Usual Suspects"

"Warpaint"

"Dead Of Night"

"True Love"

"1st Time For Everything"

"Sweet Gloria"

"The Lion In You"

"Veins Of This Town"







