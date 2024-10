сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома VEIL OF THE SERPENT



VEIL OF THE SERPENT опубликовали обложку и трек-лист дебютного альбома Gallery Of Sin, релиз которого намечен на 29 ноября:



“The Wolves Among Us”

“Prelude To Dread”

“Profiling A Demon”

“Gallery Of Sin”

“The End And The Beginning”

“Acquiesce And Ignore”

“Absolution”

“Becoming Ascendant”

“Grease The Wheels”

“The Rolling And The Thunder”

“Schadenfreude”

“Deliverance”

“Megalomania”

“Sleep Tight”





