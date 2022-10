сегодня



HOLY MOSES нашли лейбл



HOLY MOSES сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Fireflash Records.



Sabina Classen: «Я в полном восторге и счастлива, что в лице Wossi мы нашли давнего компаньона и друга, который представил новый дом для Holy Moses. Wossi (Markus Wosgien) основал для нас Fireflash Records, имея за плечами опыт Atomic Fire Records. Wossi был и всегда остаётся поклонником Holy Moses, он вложил свою любовь к музыке в невероятно успешные рамки. Я с нетерпением жду сотрудничества между Holy Moses и Fireflash Records».



Markus Wosgien: «Возможность подписать контракт и работать с одной из моих любимых групп всех времён, Holy Moses, воплотила в жизнь идею о создании собственного лейбла вместе с Atomic Fire. Я до сих пор помню момент, когда я в 13 лет стоял в нашем местном музыкальном магазине, держа в руках альбом "The New Machine Of Liechtenstein", одну из первых пластинок, которую я купил. Этот экстремальный и уникальный микс был не от мира сего, я был очарован и стал преданным поклонником труппы; и я не мог не восхищаться уверенностью Sabina'ы и группы в возможности написать следующую главу истории вместе».







