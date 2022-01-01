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*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Holy Moses

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18 окт 2022 : 		 HOLY MOSES нашли лейбл

13 мар 2020 : 		 Концерты HOLY MOSES в России перенесены

7 апр 2014 : 		 HOLY MOSES нашли турового гитариста

28 фев 2014 : 		 Детали нового альбома HOLY MOSES

21 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOLY MOSES

8 фев 2014 : 		 Новая песня HOLY MOSES

31 янв 2014 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет в апреле

25 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

17 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

11 апр 2012 : 		 Перезаписанный трек от HOLY MOSES

20 мар 2012 : 		 Фрагмент нового трека HOLY MOSES

14 мар 2012 : 		 HOLY MOSES сменили гитариста

6 мар 2012 : 		 Трейлер юбилейного альбома HOLY MOSES

27 фев 2012 : 		 Детали юбилейного альбома HOLY MOSES

21 ноя 2011 : 		 HOLY MOSES: Праздник целый год

5 июл 2011 : 		 HOLY MOSES перезапишут песни для юбилейного диска

22 ноя 2010 : 		 HOLY MOSES начнут запись весной

9 апр 2009 : 		 HOLY MOSES отменили российско-украинский тур

24 июл 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома HOLY MOSES

7 июн 2008 : 		 HOLY MOSES объявили название нового альбома

7 апр 2008 : 		 HOLY MOSES работают над "абсолютно агрессивным и исключительным" новым альбомом

3 дек 2007 : 		 HOLY MOSES: название для нового альбома

26 фев 2007 : 		 В HOLY MOSES спустя 15 лет вернулся ударник

25 окт 2006 : 		 Подробности переиздания HOLY MOSES "Disorder Of The Order"

29 авг 2006 : 		 Басист HOLY MOSES угодил в психиатрическую лечебницу

6 июл 2006 : 		 Басист HOLY MOSES "очень болен"
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HOLY MOSES нашли лейбл



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HOLY MOSES сообщили о том, что заключили контракт с лейблом Fireflash Records.

Sabina Classen: «Я в полном восторге и счастлива, что в лице Wossi мы нашли давнего компаньона и друга, который представил новый дом для Holy Moses. Wossi (Markus Wosgien) основал для нас Fireflash Records, имея за плечами опыт Atomic Fire Records. Wossi был и всегда остаётся поклонником Holy Moses, он вложил свою любовь к музыке в невероятно успешные рамки. Я с нетерпением жду сотрудничества между Holy Moses и Fireflash Records».

Markus Wosgien: «Возможность подписать контракт и работать с одной из моих любимых групп всех времён, Holy Moses, воплотила в жизнь идею о создании собственного лейбла вместе с Atomic Fire. Я до сих пор помню момент, когда я в 13 лет стоял в нашем местном музыкальном магазине, держа в руках альбом "The New Machine Of Liechtenstein", одну из первых пластинок, которую я купил. Этот экстремальный и уникальный микс был не от мира сего, я был очарован и стал преданным поклонником труппы; и я не мог не восхищаться уверенностью Sabina'ы и группы в возможности написать следующую главу истории вместе».

German Thrash Legends HOLY MOSES Sign With Fireflash Records; New Album In The Works




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