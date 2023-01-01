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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 13
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
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Holy Moses

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23 апр 2023 : 		 HOLY MOSES впервые попали в чарты Германии

14 апр 2023 : 		 Видео с текстом от HOLY MOSES

10 мар 2023 : 		 Новое видео HOLY MOSES

7 фев 2023 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет весной

3 ноя 2022 : 		 Название нового альбома HOLY MOSES

18 окт 2022 : 		 HOLY MOSES нашли лейбл

13 мар 2020 : 		 Концерты HOLY MOSES в России перенесены

7 апр 2014 : 		 HOLY MOSES нашли турового гитариста

28 фев 2014 : 		 Детали нового альбома HOLY MOSES

21 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOLY MOSES

8 фев 2014 : 		 Новая песня HOLY MOSES

31 янв 2014 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет в апреле

25 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

17 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

11 апр 2012 : 		 Перезаписанный трек от HOLY MOSES

20 мар 2012 : 		 Фрагмент нового трека HOLY MOSES

14 мар 2012 : 		 HOLY MOSES сменили гитариста

6 мар 2012 : 		 Трейлер юбилейного альбома HOLY MOSES

27 фев 2012 : 		 Детали юбилейного альбома HOLY MOSES

21 ноя 2011 : 		 HOLY MOSES: Праздник целый год

5 июл 2011 : 		 HOLY MOSES перезапишут песни для юбилейного диска

22 ноя 2010 : 		 HOLY MOSES начнут запись весной

9 апр 2009 : 		 HOLY MOSES отменили российско-украинский тур

24 июл 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома HOLY MOSES

7 июн 2008 : 		 HOLY MOSES объявили название нового альбома

7 апр 2008 : 		 HOLY MOSES работают над "абсолютно агрессивным и исключительным" новым альбомом
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|||| 23 апр 2023

HOLY MOSES впервые попали в чарты Германии



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HOLY MOSES с прощальным альбомом Invisible Queen, выпущенным на Fireflash Records, впервые попали в национальные чарты.

Sabina Classen: «Слезы радости наворачиваются на глаза, это просто настоящие американские горки из эмоций. Просто невероятное и совершенно неожиданное ощущение. Преданность старых и, очевидно, множества молодых, новых поклонников HOLY MOSES трогает меня до глубины души, причем очень сильно. Я могу только сказать спасибо всем причастным за это первое попадание в чарт за 43-летнюю историю HOLY MOSES. Это доказывает мне, что представляет собой тяжелый металл. То, что мы попали в чарты с нашим прощальным альбомом, — исключительно благодаря вам. Я хотела бы поблагодарить каждого фаната, мою группу, агентство по бронированию, наш менеджмент, а также Wossi и Fireflash Records, которые верили в HOLY MOSES. Я не могу поверить в то, что здесь происходит. Металл объединяет, и металл придал мне сил. Я очень рада передать эту силу и энергию всем вам. Потому что вы должны верить в себя и жить своими мечтами, и для этого нужны такие преданные и великие фанаты, как вы. Вы очень благодарны и глубоко тронуты!»

HOLY MOSES Get First Ever German Chart Entry In 43 Year Career With Farewell Album - "It's Unbelievable And Absolutely Unexpected"




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