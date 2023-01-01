23 апр 2023



HOLY MOSES впервые попали в чарты Германии



HOLY MOSES с прощальным альбомом Invisible Queen, выпущенным на Fireflash Records, впервые попали в национальные чарты.



Sabina Classen: «Слезы радости наворачиваются на глаза, это просто настоящие американские горки из эмоций. Просто невероятное и совершенно неожиданное ощущение. Преданность старых и, очевидно, множества молодых, новых поклонников HOLY MOSES трогает меня до глубины души, причем очень сильно. Я могу только сказать спасибо всем причастным за это первое попадание в чарт за 43-летнюю историю HOLY MOSES. Это доказывает мне, что представляет собой тяжелый металл. То, что мы попали в чарты с нашим прощальным альбомом, — исключительно благодаря вам. Я хотела бы поблагодарить каждого фаната, мою группу, агентство по бронированию, наш менеджмент, а также Wossi и Fireflash Records, которые верили в HOLY MOSES. Я не могу поверить в то, что здесь происходит. Металл объединяет, и металл придал мне сил. Я очень рада передать эту силу и энергию всем вам. Потому что вы должны верить в себя и жить своими мечтами, и для этого нужны такие преданные и великие фанаты, как вы. Вы очень благодарны и глубоко тронуты!»







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