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3 ноя 2022
Название нового альбома HOLY MOSES
HOLY MOSES сообщили о том, что новая пластинка получила название Invisible Queen и будет выпущена 14 апреля на Fireflash Records. Кроме того, группа в 2023 году подведет итог своей творческой деятельности серией прощальных концертов.
Sabina Classen: «Я присоединилась к HOLY MOSES в декабре 1981 года, и это в корне изменило путь, который я должна была пройти в своей жизни. Наш первый альбом в 1986 году был назван Queen Of Siam, а теперь, в завершении этого процесса, мой последний альбом с HOLY MOSES в 2023 году будет называться Invisible Queen. После 42 насыщенных событиями лет, после стольких великолепных альбомов, фантастических шоу и невероятного багажа впечатлений, пришло время написать последнюю главу Holy Moses. И мы очень рады, что это произойдет на Fireflash Records с выпуском нашего 12-го студийного альбома
На протяжении 2023 года мы будем серьезно заняты промоушеном нового альбома и отыграем последние концерты в полную силу. С нетерпением ждем встречи со всеми вами».
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Каждая запись разная,с новым звуком,новым подходом.
Причём интересней намного всех признанных немецких групп типа .....не буду нызывать имена,которые по сравнению с этими ребятами просто НИКАКИЕ :-).......пара исключений есть ,но не более