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*CORONER начнут запись зимой 23
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
*MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога» 15
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Holy Moses

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3 ноя 2022 : 		 Название нового альбома HOLY MOSES

18 окт 2022 : 		 HOLY MOSES нашли лейбл

13 мар 2020 : 		 Концерты HOLY MOSES в России перенесены

7 апр 2014 : 		 HOLY MOSES нашли турового гитариста

28 фев 2014 : 		 Детали нового альбома HOLY MOSES

21 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOLY MOSES

8 фев 2014 : 		 Новая песня HOLY MOSES

31 янв 2014 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет в апреле

25 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

17 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

11 апр 2012 : 		 Перезаписанный трек от HOLY MOSES

20 мар 2012 : 		 Фрагмент нового трека HOLY MOSES

14 мар 2012 : 		 HOLY MOSES сменили гитариста

6 мар 2012 : 		 Трейлер юбилейного альбома HOLY MOSES

27 фев 2012 : 		 Детали юбилейного альбома HOLY MOSES

21 ноя 2011 : 		 HOLY MOSES: Праздник целый год

5 июл 2011 : 		 HOLY MOSES перезапишут песни для юбилейного диска

22 ноя 2010 : 		 HOLY MOSES начнут запись весной

9 апр 2009 : 		 HOLY MOSES отменили российско-украинский тур

24 июл 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома HOLY MOSES

7 июн 2008 : 		 HOLY MOSES объявили название нового альбома

7 апр 2008 : 		 HOLY MOSES работают над "абсолютно агрессивным и исключительным" новым альбомом

3 дек 2007 : 		 HOLY MOSES: название для нового альбома

26 фев 2007 : 		 В HOLY MOSES спустя 15 лет вернулся ударник

25 окт 2006 : 		 Подробности переиздания HOLY MOSES "Disorder Of The Order"

29 авг 2006 : 		 Басист HOLY MOSES угодил в психиатрическую лечебницу
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|||| 3 ноя 2022

Название нового альбома HOLY MOSES



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HOLY MOSES сообщили о том, что новая пластинка получила название Invisible Queen и будет выпущена 14 апреля на Fireflash Records. Кроме того, группа в 2023 году подведет итог своей творческой деятельности серией прощальных концертов.

Sabina Classen: «Я присоединилась к HOLY MOSES в декабре 1981 года, и это в корне изменило путь, который я должна была пройти в своей жизни. Наш первый альбом в 1986 году был назван Queen Of Siam, а теперь, в завершении этого процесса, мой последний альбом с HOLY MOSES в 2023 году будет называться Invisible Queen. После 42 насыщенных событиями лет, после стольких великолепных альбомов, фантастических шоу и невероятного багажа впечатлений, пришло время написать последнюю главу Holy Moses. И мы очень рады, что это произойдет на Fireflash Records с выпуском нашего 12-го студийного альбома

На протяжении 2023 года мы будем серьезно заняты промоушеном нового альбома и отыграем последние концерты в полную силу. С нетерпением ждем встречи со всеми вами».

German Thrash Legends HOLY MOSES Reveal Title Of Upcoming Final Album, Announce First Round Of Farewell Shows




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3 ноя 2022
o
overgrin
Мне очень заходят альбомы с 87по 90й.
Каждая запись разная,с новым звуком,новым подходом.
Причём интересней намного всех признанных немецких групп типа .....не буду нызывать имена,которые по сравнению с этими ребятами просто НИКАКИЕ :-).......пара исключений есть ,но не более

просмотров: 301

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