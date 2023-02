сегодня



Новый альбом HOLY MOSES выйдет весной



Новая работа HOLY MOSES, как сообщает группа последняя в карьере, получившая название "Invisible Queen", будет выпущена 14 апреля на Fireflash Records в следующих вариантах:



- 1CD Jewelcase

- 2CD Digipak incl. 12-Track Bonus CD "Invincible Friends"

- 1LP in red/black marbled (lt. 500 pieces) and white/black marbled (ltd. 500 pieces)

- Digital



Кроме того, на сайте лейбла доступен лимитированный бокс-сет (тираж - 200 копий), содержащий флаг, нашивку с логотипом, ланьярд и фотографию с автографами музыкантов.



Трек-лист:



1. Downfall of Mankind

2. Cult of the Machine

3. Order Out of Chaos

4. Invisible Queen

5. Alternative Reality

6. The New Norm

7. Visions in Red

8. Outcasts

9. Forces Great and Hidden

10. Too Far Gone

11. Depersonalized

12. Through the Veils of Sleep



CD2:



"Downfall Of Mankind" (Feat. Marloes Voskuil – Haliphron)

"Cult Of The Machine" (Feat. Bobby Ellsworth – Overkill)

"Order Out Of Chaos" (Feat. Diva Satanica – ex-Nervosa / Bloodhunter)

"Invisible Queen" (Feat. Ingo Bajonczak – Assassin / Bonded)

"Alternative Reality" (Feat. Tom Angelripper – Sodom)

"The New Norm" (Feat. Chris Staubach – Courageous)

"Visions In Red" (Feat. Rægina – Dæmonesq)

"Outcasts" (Feat. Leif Jensen – Dew-Scented)

"Forces Great And Hidden" (Feat. Gerre – Tankard)

"Too Far Gone" (Feat. Jens Kidman – Meshuggah)

"Depersonalized" (Feat. Daniela Karrer – Headshot)

"Through The Veils Of Sleep" (Feat. Ryker’s)



Видео на "Invisible Queen" доступно ниже.







+3 -0



( 1 ) просмотров: 507