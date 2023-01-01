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Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни...
60
Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»
51
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»
25
Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»
20
Новое видео CANNIBAL CORPSE
17
DAVE MUSTAINE: «KIRK оказал мне честь, попытавшись сыграть м...
16
У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ
16
NIGHTWISH отыграли последний концерт
12
Вокалист DREAM THEATER: «Мы больше, чем просто прогрессив»
12
Гитарист THE SWEET заявил, что Ронни Джеймс Дио рассматривал...
11
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Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни...
60
Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!»
51
GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень»
25
Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?»
20
Новое видео CANNIBAL CORPSE
17
все новости группы
Holy Moses
Германия
Thrash Metal
http://www.holymoses.de
Myspace:
http://www.myspace.com/holymosesgermany
VK.com:
https://www.instagram.com/holy.moses.official/
Facebook:
https://www.facebook.com/official.holy.moses
25 июн 2023
:
Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES
14 июн 2023
:
Видео полного выступления HOLY MOSES
23 апр 2023
:
HOLY MOSES впервые попали в чарты Германии
14 апр 2023
:
Видео с текстом от HOLY MOSES
10 мар 2023
:
Новое видео HOLY MOSES
7 фев 2023
:
Новый альбом HOLY MOSES выйдет весной
3 ноя 2022
:
Название нового альбома HOLY MOSES
18 окт 2022
:
HOLY MOSES нашли лейбл
13 мар 2020
:
Концерты HOLY MOSES в России перенесены
7 апр 2014
:
HOLY MOSES нашли турового гитариста
28 фев 2014
:
Детали нового альбома HOLY MOSES
21 фев 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома HOLY MOSES
8 фев 2014
:
Новая песня HOLY MOSES
31 янв 2014
:
Новый альбом HOLY MOSES выйдет в апреле
25 май 2012
:
Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES
17 май 2012
:
Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES
11 апр 2012
:
Перезаписанный трек от HOLY MOSES
20 мар 2012
:
Фрагмент нового трека HOLY MOSES
14 мар 2012
:
HOLY MOSES сменили гитариста
6 мар 2012
:
Трейлер юбилейного альбома HOLY MOSES
27 фев 2012
:
Детали юбилейного альбома HOLY MOSES
21 ноя 2011
:
HOLY MOSES: Праздник целый год
5 июл 2011
:
HOLY MOSES перезапишут песни для юбилейного диска
22 ноя 2010
:
HOLY MOSES начнут запись весной
9 апр 2009
:
HOLY MOSES отменили российско-украинский тур
24 июл 2008
:
Доступны семплы с нового альбома HOLY MOSES
7 июн 2008
:
HOLY MOSES объявили название нового альбома
7 апр 2008
:
HOLY MOSES работают над "абсолютно агрессивным и исключительным" новым альбомом
3 дек 2007
:
HOLY MOSES: название для нового альбома
26 фев 2007
:
В HOLY MOSES спустя 15 лет вернулся ударник
25 окт 2006
:
Подробности переиздания HOLY MOSES "Disorder Of The Order"
29 авг 2006
:
Басист HOLY MOSES угодил в психиатрическую лечебницу
6 июл 2006
:
Басист HOLY MOSES "очень болен"
28 мар 2006
:
HOLY MOSES переиздают ‘Reborn Dogs’
26 сен 2005
:
Пополнение в HOLY MOSES
14 апр 2005
:
Новый альбом HOLY MOSES
23 мар 2005
:
Фрагмент нового трека от HOLY MOSES
сегодня
Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES
Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.
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Сообщений нет