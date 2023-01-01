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*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 60
*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 25
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 20
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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Holy Moses

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25 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES

14 июн 2023 : 		 Видео полного выступления HOLY MOSES

23 апр 2023 : 		 HOLY MOSES впервые попали в чарты Германии

14 апр 2023 : 		 Видео с текстом от HOLY MOSES

10 мар 2023 : 		 Новое видео HOLY MOSES

7 фев 2023 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет весной

3 ноя 2022 : 		 Название нового альбома HOLY MOSES

18 окт 2022 : 		 HOLY MOSES нашли лейбл

13 мар 2020 : 		 Концерты HOLY MOSES в России перенесены

7 апр 2014 : 		 HOLY MOSES нашли турового гитариста

28 фев 2014 : 		 Детали нового альбома HOLY MOSES

21 фев 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HOLY MOSES

8 фев 2014 : 		 Новая песня HOLY MOSES

31 янв 2014 : 		 Новый альбом HOLY MOSES выйдет в апреле

25 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

17 май 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления HOLY MOSES

11 апр 2012 : 		 Перезаписанный трек от HOLY MOSES

20 мар 2012 : 		 Фрагмент нового трека HOLY MOSES

14 мар 2012 : 		 HOLY MOSES сменили гитариста

6 мар 2012 : 		 Трейлер юбилейного альбома HOLY MOSES

27 фев 2012 : 		 Детали юбилейного альбома HOLY MOSES

21 ноя 2011 : 		 HOLY MOSES: Праздник целый год

5 июл 2011 : 		 HOLY MOSES перезапишут песни для юбилейного диска

22 ноя 2010 : 		 HOLY MOSES начнут запись весной

9 апр 2009 : 		 HOLY MOSES отменили российско-украинский тур

24 июл 2008 : 		 Доступны семплы с нового альбома HOLY MOSES
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Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES



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Профессиональное видео полного выступления HOLY MOSES, которое состоялось в рамках фестиваля Hellfest, доступно для просмотра ниже.






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