Видео с текстом от AUTOGRAPH



Frontiers Music Srl 18 ноября выпустят новую студийную работу AUTOGRAPH "Beyond" — эта пластинка станет последней с материалом Рэнди Рэнда, передавшего все мастер-ленты за пару дней до смерти 26 апреля.



Трек-лист:



01. This Ain't The Place I Wanna Be

02. Your Slave Tonight

03. Everything

04. Gotta Getcha

05. Take Me Higher

06. Run For Your Life

07. Beautiful Disaster

08. Love Is A Double Edge Sword

09. Heart Of Stone

10. Feels So Good

11. Flying High

12. To Be Together

13. Mind Of Fear (bonus track; digital only)



Официальное видео с текстом к "To Be Together" доступно ниже.







