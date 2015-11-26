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*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" ðàçðóøèëà ìíîãèå ïðåã... 43
*LARS ULRICH: «Î íîâîì àëüáîìå METALLICA ãîâîðèòü ïðåæäåâðåìå... 39
*ROB HALFORD íàçâàë "Ride The Lightning" ñâîåé ëþáèìîé ïåñíåé... 26
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Autograph

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24 ñåí 2021 : 		 Äåìî AUTOGRAPH âûéäóò íà âèíèëå

21 ìàé 2020 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ AUTOGRAPH

15 ìàé 2020 : 		 AUTOGRAPH âûïóñêàþò ñèíãë

23 àïð 2018 : 		 Íîâîå âèäåî AUTOGRAPH

2 ñåí 2017 : 		 Íîâîå âèäåî AUTOGRAPH

21 àâã 2017 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ AUTOGRAPH

4 àâã 2017 : 		 Íîâûé àëüáîì AUTOGRAPH âûéäåò îñåíüþ

13 àïð 2017 : 		 Óìåð îðèãèíàëüíûé áàðàáàíùèê AUTOGRAPH

2 ÿíâ 2016 : 		 AUTOGRAPH âûïóñòÿò íîâûé ÅÐ

26 ñåí 2015 : 		 Íîâûé ñèíãë AUTOGRAPH âûéäåò â îòêÿáðå

30 èþí 2015 : 		 AUTOGRAPH ðàáîòàþò íàä íîâûìè òðåêàìè

22 àïð 2015 : 		 Òèçåð íîâîé ïåñíè AUTOGRAPH

10 ÿíâ 2015 : 		 AUTOGRAPH âûïóñòÿò ïåðâóþ ïåñíþ çà 25 ëåò
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Äåìî AUTOGRAPH âûéäóò íà âèíèëå



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Â 2011 ãîäó Steve Plunkett âûïóñòèë ñáîðíèê äåìî-çàïèñåé AUTOGRAPH The Anthology, êîòîðûå áûëè äîñòóïíû íà äâîéíîì CD. Òåïåðü ýòîò ðåëèç âûïóùåí è íà âèíèëå:

LP1 Side A
"Turn Up The Radio"
"Send Her To Me"
"Nineteen and Non-Stop"
"Deep End"
"Friday"

LP1 Side B
"All I'm Gonna Take"
"Cloud 10"
"In The Night"
"Angel In Black"
"All Night Long"

LP2 Side A
"Heartattack"
"When I'm Gone"
"I've Got You"
"One-Way Dead-End Street"
"Sanctuary"

LP2 Side B
"Sweet Temptation"
"Love Comes Easy"
"Angela"
"Turn Up The Radio" (Unplugged Version)
"Turn Up The Radio" (Alternate Electric Version)

AUTOGRAPH - â€˜80s Metal Heroes See Their Treasured Collection Of Demos Released On Deluxe 2LP Gatefold Vinyl



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ÊîììåíòàðèèÑêðûòü/ïîêàçàòü

Ñîîáùåíèé íåò



Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 207

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