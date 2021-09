Äåìî AUTOGRAPH âûéäóò íà âèíèëå

сегодн€



ƒемо AUTOGRAPH выйдут на виниле



¬ 2011 году Steve Plunkett выпустил сборник демо-записей AUTOGRAPH The Anthology, которые были доступны на двойном CD. “еперь этот релиз выпущен и на виниле:



LP1 Side A

"Turn Up The Radio"

"Send Her To Me"

"Nineteen and Non-Stop"

"Deep End"

"Friday"



LP1 Side B

"All I'm Gonna Take"

"Cloud 10"

"In The Night"

"Angel In Black"

"All Night Long"



LP2 Side A

"Heartattack"

"When I'm Gone"

"I've Got You"

"One-Way Dead-End Street"

"Sanctuary"



LP2 Side B

"Sweet Temptation"

"Love Comes Easy"

"Angela"

"Turn Up The Radio" (Unplugged Version)

"Turn Up The Radio" (Alternate Electric Version)







+0 -0



просмотров: 207