Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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IRON MAIDEN ïðîèãðàëè Äðåéêó
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26
âñå íîâîñòè ãðóïïû
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ÑØÀ
Glam Rock
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24 ñåí 2021
:
Äåìî AUTOGRAPH âûéäóò íà âèíèëå
21 ìàé 2020
:
Íîâàÿ ïåñíÿ AUTOGRAPH
15 ìàé 2020
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AUTOGRAPH âûïóñêàþò ñèíãë
23 àïð 2018
:
Íîâîå âèäåî AUTOGRAPH
2 ñåí 2017
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Íîâîå âèäåî AUTOGRAPH
21 àâã 2017
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Íîâàÿ ïåñíÿ AUTOGRAPH
4 àâã 2017
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Íîâûé àëüáîì AUTOGRAPH âûéäåò îñåíüþ
13 àïð 2017
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Óìåð îðèãèíàëüíûé áàðàáàíùèê AUTOGRAPH
2 ÿíâ 2016
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AUTOGRAPH âûïóñòÿò íîâûé ÅÐ
26 ñåí 2015
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Íîâûé ñèíãë AUTOGRAPH âûéäåò â îòêÿáðå
30 èþí 2015
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22 àïð 2015
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10 ÿíâ 2015
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AUTOGRAPH âûïóñòÿò ïåðâóþ ïåñíþ çà 25 ëåò
ñåãîäíÿ
Äåìî
AUTOGRAPH
âûéäóò íà âèíèëå
Â 2011 ãîäó Steve Plunkett âûïóñòèë ñáîðíèê äåìî-çàïèñåé AUTOGRAPH The Anthology, êîòîðûå áûëè äîñòóïíû íà äâîéíîì CD. Òåïåðü ýòîò ðåëèç âûïóùåí è íà âèíèëå:
LP1 Side A
"Turn Up The Radio"
"Send Her To Me"
"Nineteen and Non-Stop"
"Deep End"
"Friday"
LP1 Side B
"All I'm Gonna Take"
"Cloud 10"
"In The Night"
"Angel In Black"
"All Night Long"
LP2 Side A
"Heartattack"
"When I'm Gone"
"I've Got You"
"One-Way Dead-End Street"
"Sanctuary"
LP2 Side B
"Sweet Temptation"
"Love Comes Easy"
"Angela"
"Turn Up The Radio" (Unplugged Version)
"Turn Up The Radio" (Alternate Electric Version)
+0
-0
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
ïðîñìîòðîâ: 207
1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
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