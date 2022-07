4 июл 2022



Басист METAL CHURCH выступил с AUTOGRAPH



AUTOGRAPH сообщили, что временно воспользуются услугами басиста METAL CHURCH Steve Unger'a — даты выступлений:



July

8 - New Bedford, MA - The Vault at Greasy Luck Brewpub

9 - Enfield, CT - Town Green (with Slaughter and Vixen)

26 - York, PA - State Fair (with Vixen)

30 - Philadelphia, PA - Masquerade at 2300 Arena (with Killer Dwarfs, Tora Tora)





August

19 - Gatlinburg, TN - Monsters On The Mountain (with Tom Keifer, Extreme)

20 - Indianapolis, IN - State Fair (with Vixen)





September

10 - Des Plaines, IL - Des Plaines Theatre (with Quiet Riot, Stephen Pearcy)

16 - Wisconsin Dells, WI - Crystal Grand Music Theatre (with Stryper)







