27 апр 2022



Умер басист AUTOGRAPH



Группа AUTOGRAPH, в феврале подписавшая контракт с Frontiers Music Srl, опубликовала следующее сообщение:



«С глубоким прискорбием и в тяжелом душевном состоянии мы сообщаем о неожиданной кончине нашего близкого друга и основателя группы AUTOGRAPH Рэнди Рэнда.



В момент смерти Рэнди был окружен своей прекрасной и безграничной любовью, Региной Рэнд и семьей.



Хотя мы очень расстроены, мы находим некоторое утешение и успокоение в том, что последние пару лет были одними из самых счастливых для него как артиста и исполнителя. Рэнди был непревзойденным оптимистом и был так рад видеть новое направление, творчество и обновленную энергию группы. Вы могли почувствовать его волнение — оно было вполне ощутимо в его игре, выступлениях и в том, как он общался со своими любимыми поклонниками.



Как многие из вас знают, Рэнди появился на музыкальной сцене Sunset Strip в конце 70-х годов и был опытным музыкантом и опытным студийным музыкантом, когда он стал известен как оригинальный участник AUTOGRAPH. Прошло 40 лет, а наш брат все еще оказывает влияние на музыкальную арену своим харизматичным присутствием на сцене, музыкальным вкладом и, в первую очередь, выпуском нашего нового альбома и сотрудничеством с Frontiers.



К сожалению, есть только один Рэнди — потрясающий басист, товарищ по группе, брат и человек. За последние пару лет мы вместе с ним провели множество часов, которые превратились в нечто волшебное, создав неразрывную связь, которую повезло испытать лишь немногим коллективам. У нас это было... и вместе мы будем продолжать чествовать Рэнди Рэнда, как он хотел бы, чтобы мы это делали, и выполнять наши музыкальные обязательства и поддерживать его наследие.



В настоящее время... мы просим вас уважать нашу частную жизнь и благодарим вас за любовь, поддержку и внимание, которые вы все проявили к нему и к нам, пока мы переживаем эти печальные дни». http://www.autographband.com/





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