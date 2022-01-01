Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
*Автор обложек альбомов METALLICA считает, что JAMES HETFIELD... 10
*Лидер FEAR FACTORY: «Почему я прячу вокалиста?» 8
*Новое видео CREMATORY 8
*У барабанщика SEPULTURA начался пиелонефрит 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JON BON JOVI совсем сдулся? 37
*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
[= ||| все новости группы



*

Autograph

*



27 апр 2022 : 		 Умер басист AUTOGRAPH

6 фев 2022 : 		 AUTOGRAPH на Frontiers Music Srl

24 сен 2021 : 		 Демо AUTOGRAPH выйдут на виниле

21 май 2020 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

15 май 2020 : 		 AUTOGRAPH выпускают сингл

23 апр 2018 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

2 сен 2017 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

21 авг 2017 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

4 авг 2017 : 		 Новый альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

13 апр 2017 : 		 Умер оригинальный барабанщик AUTOGRAPH

2 янв 2016 : 		 AUTOGRAPH выпустят новый ЕР

26 сен 2015 : 		 Новый сингл AUTOGRAPH выйдет в откябре

30 июн 2015 : 		 AUTOGRAPH работают над новыми треками

22 апр 2015 : 		 Тизер новой песни AUTOGRAPH

10 янв 2015 : 		 AUTOGRAPH выпустят первую песню за 25 лет
| - |

|||| 27 апр 2022

Умер басист AUTOGRAPH



zoom
Группа AUTOGRAPH, в феврале подписавшая контракт с Frontiers Music Srl, опубликовала следующее сообщение:

«С глубоким прискорбием и в тяжелом душевном состоянии мы сообщаем о неожиданной кончине нашего близкого друга и основателя группы AUTOGRAPH Рэнди Рэнда.

В момент смерти Рэнди был окружен своей прекрасной и безграничной любовью, Региной Рэнд и семьей.

Хотя мы очень расстроены, мы находим некоторое утешение и успокоение в том, что последние пару лет были одними из самых счастливых для него как артиста и исполнителя. Рэнди был непревзойденным оптимистом и был так рад видеть новое направление, творчество и обновленную энергию группы. Вы могли почувствовать его волнение — оно было вполне ощутимо в его игре, выступлениях и в том, как он общался со своими любимыми поклонниками.

Как многие из вас знают, Рэнди появился на музыкальной сцене Sunset Strip в конце 70-х годов и был опытным музыкантом и опытным студийным музыкантом, когда он стал известен как оригинальный участник AUTOGRAPH. Прошло 40 лет, а наш брат все еще оказывает влияние на музыкальную арену своим харизматичным присутствием на сцене, музыкальным вкладом и, в первую очередь, выпуском нашего нового альбома и сотрудничеством с Frontiers.

К сожалению, есть только один Рэнди — потрясающий басист, товарищ по группе, брат и человек. За последние пару лет мы вместе с ним провели множество часов, которые превратились в нечто волшебное, создав неразрывную связь, которую повезло испытать лишь немногим коллективам. У нас это было... и вместе мы будем продолжать чествовать Рэнди Рэнда, как он хотел бы, чтобы мы это делали, и выполнять наши музыкальные обязательства и поддерживать его наследие.

В настоящее время... мы просим вас уважать нашу частную жизнь и благодарим вас за любовь, поддержку и внимание, которые вы все проявили к нему и к нам, пока мы переживаем эти печальные дни».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 281

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом