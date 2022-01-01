"This Ain’t The Place I Wanna Be", новое видео AUTOGRAPH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Beyond”:
1. This Ain’t The Place I Wanna Be
2. Your Slave Tonight
3. Everything
4. Gotta Getcha
5. Take Me Higher
6. Run For Your Life
7. Beautiful Disaster
8. Love Is A Double Edge Sword
9. Heart Of Stone
10. Feels So Good
11. Flying High
12. To Be Together
13. Mind Of Fear (Bonus Track Digital only)
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