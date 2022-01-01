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Autograph

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26 авг 2022 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

4 июл 2022 : 		 Басист METAL CHURCH выступил с AUTOGRAPH

27 апр 2022 : 		 Умер басист AUTOGRAPH

6 фев 2022 : 		 AUTOGRAPH на Frontiers Music Srl

24 сен 2021 : 		 Демо AUTOGRAPH выйдут на виниле

21 май 2020 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

15 май 2020 : 		 AUTOGRAPH выпускают сингл

23 апр 2018 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

2 сен 2017 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

21 авг 2017 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

4 авг 2017 : 		 Новый альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

13 апр 2017 : 		 Умер оригинальный барабанщик AUTOGRAPH

2 янв 2016 : 		 AUTOGRAPH выпустят новый ЕР

26 сен 2015 : 		 Новый сингл AUTOGRAPH выйдет в откябре

30 июн 2015 : 		 AUTOGRAPH работают над новыми треками

22 апр 2015 : 		 Тизер новой песни AUTOGRAPH

10 янв 2015 : 		 AUTOGRAPH выпустят первую песню за 25 лет
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Новое видео AUTOGRAPH



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"This Ain’t The Place I Wanna Be", новое видео AUTOGRAPH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Beyond”:

1. This Ain’t The Place I Wanna Be
2. Your Slave Tonight
3. Everything
4. Gotta Getcha
5. Take Me Higher
6. Run For Your Life
7. Beautiful Disaster
8. Love Is A Double Edge Sword
9. Heart Of Stone
10. Feels So Good
11. Flying High
12. To Be Together
13. Mind Of Fear (Bonus Track Digital only)




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