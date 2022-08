сегодня



Новое видео AUTOGRAPH



"This Ain’t The Place I Wanna Be", новое видео AUTOGRAPH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Beyond”:



1. This Ain’t The Place I Wanna Be

2. Your Slave Tonight

3. Everything

4. Gotta Getcha

5. Take Me Higher

6. Run For Your Life

7. Beautiful Disaster

8. Love Is A Double Edge Sword

9. Heart Of Stone

10. Feels So Good

11. Flying High

12. To Be Together

13. Mind Of Fear (Bonus Track Digital only)







