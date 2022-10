сегодня



Первые альбомы MYSTIC PROPHECY выйдут на виниле



ROAR! Rock Of Angels Records сообщили, что 25 ноября выпустят на виниле две первые работы MYSTIC PROPHECY. "Vengeance" будет доступен на голубом и золотом виниле (300 копий каждого), "Regressus" — на золотом и серебряном (300 копий каждого).



Трек-листы:



Vengeance:





Side A:





"1545 - The Beginning"

"Sky's Burning"

"Damnation and Darkness"

"Welcome In The Damned Circle"

"Dark Side Of The Moon"





Side B:





"River Of Hate"

"In The Mirror"

"In The Distance"

"When Shadows Fall"

"Fallen Angel"



Regressus:





Side A:





"Calling From Hell"

"Eternal Flame"

"Lords Of Pain"

"Sign Of The Cross"

"Night Of The Storm"

"The Traveller"





Side B:





"In Your Sins"

"Forgotten Soul"

"When Demons Return"

"Regressus / Lost In Time"

"Mystic Prophecy"

"The Land Of The Dead"







просмотров: 130