22 май 2023



Новое видео MYSTIC PROPHECY



Azrael, новое видео MYSTIC PROPHECY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Hellriot, выход которого состоялся 19 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Альбом доступен на обычном CD, медиабуке, в цифровом варианте и на различном цветном виниле. Кроме того, тиражом в 666 копий вышел бокс-сет, включающий медиабук, рюкзак, дождевик, складную вилку/ложку/открывашку и набор открыток с автографом.



Трек-лист:



01. Hellriot

02. Unholy Hell

03. Demons Of The Night

04. Metal Attack

05. Paranoia

06. Revenge And Fire

07. Rising With The Storm

08. Road To Babylon

09. Azrael

10. Cross The Line

11. World On Fire http://www.mysticprophecy.net







+0 -0



просмотров: 137