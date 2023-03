5 мар 2023



Альбом MYSTIC PROPHECY выйдет на виниле впервые



24 марта впервые на виниле будет доступен альбом MYSTIC PROPHECY Never Ending, в оригинале выпущенный 25 октября 2004 года — тираж составит 300 копий золотого и 300 копий оранжевого винила.



Трек-лист:



Side A:

"Burning Bridges"

"Time Will Tell"

"Under A Darkened Sun"

"Dust Of Evil"

"In Hell"

"Never Surrender"



Side B:

"Wings Of Eternity"

"When I'm Falling"

"Warriors Of Lies"

"Dead Moon Rising"

"Never Ending"







