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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 52
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 38
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 27
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Mystic Prophecy

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20 сен 2011 : 		 Новая песня MYSTIC PROPHECY

21 июл 2011 : 		 Название новых песен MYSTIC PROPHECY

22 фев 2011 : 		 Название и дата выхода нового альбома MYSTIC PROPHECY

20 янв 2011 : 		 Концертный CD MYSTIC PROPHECY доступен для скачивания
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Новый альбом MYSTIC PROPHECY выйдет весной



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MYSTIC PROPHECY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Hellriot, выход которого намечен на 19 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Альбом будет доступен на обычном CD, медиабуке, в цифровом варианте и на различном цветном виниле. Кроме того, тиражом в 666 копий выйдет бокс-сет, включающий медиабук, рюкзак, дождевик, складную вилку/ложку/открывашку и набор открыток с автографом.

Трек-лист:

1. Hellriot
2. Unholy Hell
3. Demons Of The Night
4. Metal Attack
5. Paranoia
6. Revenge And Fire
7. Rising With The Storm
8. Road To Babylon
9. Azrael
10. Cross The Line
11. World On Fire

MYSTIC PROPHECY To Release Hellriot Album In May; Artwork And Tracklisting Revealed




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