сегодня



Новый альбом MYSTIC PROPHECY выйдет весной



MYSTIC PROPHECY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Hellriot, выход которого намечен на 19 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Альбом будет доступен на обычном CD, медиабуке, в цифровом варианте и на различном цветном виниле. Кроме того, тиражом в 666 копий выйдет бокс-сет, включающий медиабук, рюкзак, дождевик, складную вилку/ложку/открывашку и набор открыток с автографом.



Трек-лист:



1. Hellriot

2. Unholy Hell

3. Demons Of The Night

4. Metal Attack

5. Paranoia

6. Revenge And Fire

7. Rising With The Storm

8. Road To Babylon

9. Azrael

10. Cross The Line

11. World On Fire







+0 -0



просмотров: 93

