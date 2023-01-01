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Mystic Prophecy

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24 дек 2012 : 		 MYSTIC PROPHECY готовы к студийной работе
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Новое видео MYSTIC PROPHECY



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"Demons Of The Night", новое видео MYSTIC PROPHECY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Hellriot, выход которого намечен на 19 мая на ROAR! Rock Of Angels Records. Альбом будет доступен на обычном CD, медиабуке, в цифровом варианте и на различном цветном виниле. Кроме того, тиражом в 666 копий выйдет бокс-сет, включающий медиабук, рюкзак, дождевик, складную вилку/ложку/открывашку и набор открыток с автографом.

Трек-лист:

01. Hellriot
02. Unholy Hell
03. Demons Of The Night
04. Metal Attack
05. Paranoia
06. Revenge And Fire
07. Rising With The Storm
08. Road To Babylon
09. Azrael
10. Cross The Line
11. World On Fire




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